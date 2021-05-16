Sivrisinek Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Sivrisinek Isırığı Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi

Sivrisinekler, kanı çektikleri zaman yerine başka bir sıvı bırakırlar.

Sivrisinekler, kanı çektikleri zaman yerine başka bir sıvı bırakırlar. Bu sıvının içerisinde ve sivrisineklerin tükürüğünde birçok alerjik protein bulunmaktadır. Sivrisinek ısırığı ile birlikte vücuda geçen alerjik reaksiyonlar birçok sıkıntıya sebep olabilir. Alerji sonrasında cilt üzerinde şişlikler ve kızarıklıklar meydana gelebilir. İlerleyen günlerde ise kızarıkların sayısında artış gözlemlenir.

Sivrisinek Alerjisi Nedir?

Sivrisinekler kanı daha iyi emebilmek için kanın pıhtılaşmasını engelleyen bir sıvı salgılar. Salgılanan bu sıvı ise vücutta alerjiye sebep olabilmektedir. Vücutta oluşan alerjik reaksiyonlar ise genel olarak hafif semptomlar şeklinde geçirilmektedir. Genel olarak belirtileri ise kaşıntı ve kızarıklık şeklinde görülmektedir. Sivrisinek ısırığı çok sık olmasa bile tehlikeli alerjilere sebep olabilmektedir.

Sivrisinek Alerjisi Neden ve Nasıl Olur?

Sivrisinek ısırığı ile birlikte meydana gelen alerjiler çoğu zaman yoğun bir şekilde de gözlenebilmektedir.

Meydana gelen alerjiler sistematik ve lokal alerjiler olarak ifade edilebilir.

Vücutta bulunan bazı hastalık durumlarında sivrisinek ısırığı ile oluşan alerji riskinde artışa sebep olabilir.

Aynı zamanda sivrisinek ısırığı sonucunda vücutta ateşlenme de görülebilir.

Yüksek bir alerjik reaksiyon göründüğü takdir de ise doktor kontrolü ile tedaviye başlanılması gerekmektedir.

Sivrisinek ısırığında bulunmakta olan proteinlerin alerjiye sebep olabileceği gibi tükürüğünde bulunan maddeler de alerji oluşumuna sebep olabilmektedir.

Sivrisinek Alerjisi Nasıl Anlaşılır? Sivrisinek Alerjisi Belirtileri

Sivrisinek alerjisi oluşabilmesi için sivrisinek tarafından ısırılmış olmanız gerekir.

Vücutta yoğun bir şekilde kızarıklıklar meydana gelir.

Kızarıkların çevresinde yoğun bir şekilde kaşıntı oluşur.

Aynı zamanda sivrisinek alerjisine bağlı olarak yüksek ateş oluşumu da gözlenebilmektedir.

Sivrisinek ısırığı sonrasında vücutta oluşan kızarıklar ve kaşıntılar geniş bir alana yayılır.

Aynı zamanda da ciltte yara oluşumu da gözlenmektedir.

Lenf sisteminde oluşan iltihaplar da sivrisinek alerjisinin belirtisi niteliğindedir.

Oldukça hayati bir tehlike olarak görünen boğazda şişme de sivrisinek alerjisinin bir belirtisidir.

Üstelik solunum sıkıntısı çekmek de sivrisinek alerjisinin tehlikeli bir belirtisidir.

Isırılan dokuda iltihaplanma meydana gelebilir.

Sivrisinek Alerjisine Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer?

Sivrisinek alerjisi meydana geldikten sonra uzun süreli ve geçmeyen belirtilerin olması durumunda doktora danışmanız gerekir.

Doktor gerekli gördüğü takdir de ilaç tedavisine bağlanır.

Isırılan bölgeye buz uygulaması yapılması gerekmektedir.

Sivrisinek ısırığı ile meydana gelen kaşıntıların hafiflemesi için ise tuzlu su uygulaması yapılabilir.

Aynı zamanda alerji oluşan bölgeye sirke sürmek de iyi gelmektedir.

Kaşıntıları doğal bir yol ile geçirmek için limon da oldukça etkili bir yöntemdir.

En bilinen ve en etkili yöntemlerden birisi de sivrisinek alerjisine karşı kolonya uygulaması yapılmasıdır.

Oluşan yaraların ve kızarıkların üzerine bal sürülmesi de rahatlatıcı bir özelliğe sahiptir.

Ciltte sivrisinek ısırığı sonucunda meydana gelen alerjiler için aleo verada oldukça rahatlatıcı bir etki gösterir.

Üstelik alerji görülen bölgeye fesleğen uygulanması sonucunda da alerjiyi hafifletici etkiler göstermesi mümkündür.

Sivrisinek Alerjisi Tedavisi Hakkında Bilgi

Sivrisinek alerjisi genel olarak kendiliğinden geçen bir alerji türüdür.

Alerjinin yoğun olarak görüldüğü takdir de ise doktor kontrolünde bazı ilaçların kullanılması gerekebilir.

Doktor ilaç vermeyi gerekli görmez ise doğal yöntemler kullanılarak alerji geçirilmelidir.

Kaynak: Hürriyet