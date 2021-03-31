Sivrihisar yenilenmeye devam ediyor
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Sivrihisar yenilenmeye devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Sivrihisar yenilenmeye devam ediyor

Sivrihisar Belediyesi yol, park yapım, çevre düzenle çalışmalarını sürdürüyor.

Sivrihisar Belediyesi yol, park yapım, çevre düzenle çalışmalarını sürdürüyor.

Bahar aylarının yaklaşmasıyla birlikte park yenileme çalışmalarını sürdüren Sivrihisar Belediyesi Hızır Bey Mahallesinde bulunan Hızır Bey Parkı'nın yenileme çalışmalarını tamamladı. Belediye ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda modern bir görünüme imza atan Sivrihisar Belediyesi mahalle sakinlerinin nefes alabileceği ve çocuklarıyla rahatça vakit geçirebilecekleri alanlar oluşturdu. Hızır Bey Parkında parke taşı döşemesi, yeni oyun grubu, kamelya ve ledli aydınlatmalarla birlikte ışıklandırmalarını yapan belediye ekipleri çalışmalarını tamamladı.

Sivrihisar Belediyesi park yapım çalışmalarının yanı sıra Hızır Bey Mahallesinde yol yapım çalışmalarına da devam ederek çevre düzenlemesini de gerçekleştiriyor. Alt yapı çalışmalarının tamamlandığı Gençlik Caddesi, Avni Dizman Sokak, Gazi Sokak ve Şehit Astsubay İsmail Tetik Sokak'da beton parke taşı yol yapım çalışmaları gerçekleştiriyor. - ESKİŞEHİR

Sivrihisar yenilenmeye devam ediyor
Sivrihisar yenilenmeye devam ediyor
Sivrihisar yenilenmeye devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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