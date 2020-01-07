Sivrihisar rekora hazırlanıyor

07.01.2020 12:28 | Son Güncelleme: 07.01.2020 12:33

Sivrihisar Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan Dövme Sucuk Festivali için geri sayım başladı.



Festival kapsamında dev sacda dünyanın en büyük sucuklu yumurtası Sivrihisar Dövme Sucuk Festivalinde yapılacak. Meşhur Sivrihisar Dövme Sucuk Festivalinde dünyanın en büyük sucuklu yumurtası yapılacak. Belediye ekipleri tarafından hazırlıkların başlandığı rekor çalışma için dev sac yapılıyor. En büyük sucuklu yumurta bu festivalde yapılacakken, rekorlar kitabına da adını yazdıracak. Dünya da eşi benzer, en büyük sucuklu yumurta Sivrihisar dövme sucuklarıyla yapılacak. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA