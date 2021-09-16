Sivrihisar, kurtuluşunun 100. yılını kutlayacak - Haberler
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Sivrihisar, kurtuluşunun 100. yılını kutlayacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Sivrihisar, kurtuluşunun 100. yılını kutlayacak

Sivrihisar'ın kurtuluşunun 100.yıl kutlaması kapsamında, 19 ve 20 Eylül tarihlerinde ilçede çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Sivrihisar'ın kurtuluşunun 100.yıl kutlaması kapsamında, 19 ve 20 Eylül tarihlerinde ilçede çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Sivrihisar Açıkhava Festival Alanı'nda yapılacak olan etkinliklerin ilk gününde 19 Eylül Pazar günü çocuk etkinlikleri, uçurtma şenliği, satış stantları kurulacak. Saat 19.00'da ise Eskişehir'in güçlü sesi Mithat Körler ve Orkestrası, saat 20.00'de ise Ayşe Dinçer, gelen vatandaşlara unutulmaz bir gün yaşatmak için konser verecekler.

Kutlamaların ikinci günü olan 20 Eylül Pazartesi ise resmi protokol ile birlikte Atatürk'ün Kurtuluş Savaşının temellerini attığı ve planladığı Zaimağa Konağı önünden mehteran ile hükümet meydanına kortej yürüyüşü gerçekleştirilecek. Atatürk anıtına çelenk sunumu, protokol konuşmalarının ardından halk oyunları gösterileri ve farklı etkinliklerle kutlama sona erecek.

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü "Sivrihisar'ımızın kurtuluşunun 100.yılında düzenleyeceğimiz etkinliklere tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR

Sivrihisar, kurtuluşunun 100. yılını kutlayacak

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