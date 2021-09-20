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Sivrihisar'ın kurtuluşunun 100. yılında muhteşem kutlama

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Sivrihisar'ın kurtuluşunun 100. yılında muhteşem kutlama

Sivrihisar'ın kurtuluşunun 100.yıl etkinliklerinde ilçede muhteşem bir tören düzenlendi.

Sivrihisar'ın kurtuluşunun 100.yıl etkinliklerinde ilçede muhteşem bir tören düzenlendi. İki gün süren kutlama programlarına on binlerce vatandaş katıldı.

Sivrihisar Açık Hava etkinlik alanında başlayan kutlamalarda, kurulan çocuk oyun alanları ve hediyelik eşya stantlarına büyük ilgi vardı. Yapılan uçurtma şenliği ile keyifli dakikalar yaşanırken, kura çekimi ile birçok çocuğa bisiklet ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Eskişehir'in güçlü seslerinden Mithat Körler günün ilk sahnesinde vatandaşlara keyifli dakikalar yaşatırken, Ayşe Dinçer konseriyle de unutulmaz bir 100.yıl kutlama programı gerçekleştirildi. Kutlama programının ikinci gününde ise Atatürk'ün Ankara dışında Bakanlar Kurulunu topladığı Zaimağa Konağı'nda protokol katılımıyla etkinlikler başlarken, mehteran eşliğinde kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı, Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Sivrihisar Kaymakamı Hüseyin Sayın, Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve Sivrihisar Hava Meydan Komutanı Albay Ali İnce ve birçok protokolün katıldığı program Atatürk büstüne çelenk sunumuyla devam etti.

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü yaptığı konuşmada "Tarihi azim, fedakarlık ve kahramanlık mücadeleleri ile dolu şanlı bir tarihe ve ecdada sahip güzel Sivrihisar'ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yılını coşku ile kutlamaktan büyük gurur duyuyoruz. Ne mutlu ki bizlere Atamızın ve ecdadımızın zaferle taçlandırdığı bu topraklarda 100 yıl sonra birlik ve beraberlik içerisinde yaşıyoruz. Sivrihisar vatanı, milleti ve bayrağı için gerektiğinde malını, gerektiğinde canını feda eden kahramanlar diyarıdır. Bağımsızlığımız, şanlı bayrağımız ve ezanlarımız uğruna işgale boyun eğmemiş, özgürlük için ölmeyi yeğlemiş yiğitler diyarıdır. Sivrihisar halkı Milli Mücadelenin birçok aşamasına tanıklık etmiş, bağımsızlığımızın kazanılmasında, Milli Mücadelenin her safhasında kadınıyla-erkeğiyle, yaşlısıyla-genciyle, maddi ve manevi Anadolu insanının vatanseverliğini üstün gayretleri ile ortaya koymuştur. Ecdadımızla ne kadar övünsek azdır. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimizin ve Milletimizin aziz evlatlarının önünde saygıyla eğiliyorum. Sivrihisar'ın bir evladı olarak bizlere böylesine güzel bir memleket bırakan kahraman ordumuzu, dedelerimizi, ninelerimizi saygı, rahmet ve minnet ile anıyor, sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Nice 100 yıllara Sivrihisar'ım" dedi. - ESKİŞEHİR

Sivrihisar'ın kurtuluşunun 100. yılında muhteşem kutlama

Sivrihisar'ın kurtuluşunun 100. yılında muhteşem kutlama

Sivrihisar'ın kurtuluşunun 100. yılında muhteşem kutlama

Sivrihisar'ın kurtuluşunun 100. yılında muhteşem kutlama

Sivrihisar'ın kurtuluşunun 100. yılında muhteşem kutlama

Sivrihisar'ın kurtuluşunun 100. yılında muhteşem kutlama

Sivrihisar'ın kurtuluşunun 100. yılında muhteşem kutlama

İhlas Haber Ajansı - Magazin Haberleri
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Haber: Sivrihisar'ın kurtuluşunun 100. yılında muhteşem kutlama - Haberler Magazin
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