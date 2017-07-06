Sivrihisar Havacılığın da Merkezi Olacak

Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi, Necati Artan Tesislerinde, 15-16 Temmuz tarihlerinde ilk kez Skydiving Fest/Paraşüt Günleri 2017 gerçekleşecek.



Daha önce Uçmayan Köy Kalmasın projesi ile adını ülke genelinde duyuran Sivrihisar Hava Parkı'nda bir ilk daha yaşanacak. Bu kez 15-16 Temmuz tarihlerinde yapılacak olan "Skydiving Fest/Paraşüt Günleri 2017" organizasyonuna, Türkiye'nin dört bir yanından birçok paraşütçü katılacak. Skydiving Fest/Paraşüt Günleri 2017'de hem seyircilere gökyüzünde rengarenk görsel bir şölen yaşatılacak hem de paraşüt ile ilgilenen sporculara bu imkanı ücretsiz olarak sunulacak. Adrenalin tutkunlarını bir araya getirecek olan etkinlik, 2 gün boyunca paraşütçülere, Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi'nde keyifli anlar yaşatacak.



Paraşütçiler dilediği kadar atlayabilir



Ayrıca Skydiving Fest/Paraşüt Günleri 2017'de bütün atlayışlar ücretsiz olacak ve her bir paraşütçü dilediği kadar atlayış yapabilecek. Atlayışlar için iki veya üç adet Cessna 172 uçağı kullanılacak. Aynı anda 3 paraşütçü alabilecek bu uçaklar ile atlayışların AGL 7 bin feet ve 10 bin feet aralığında olması planlanıyor. Atlayışlar 15 Temmuz Cumartesi günü ve 16 Temmuz Pazar günü sabah 08.30 ile başlayacak. Hava durumu koşullarına göre etkinlik, gün batımına kadar devam edecek. Cumartesi akşamı ise, tesislerde bulunan kafede katılımcılara sertifikaları verilecek.



Öte yandan Türkiye'nin ilk Sivil Profesyonel Kadın Akrobasi Pilotu Semin Öztürk, 15 Temmuz Cumartesi günü, nefes kesecek akrobasi gösterisi ile Skydiving Fest/Paraşüt Günleri 2017' de yerini alacak ve dileyen katılımcılar hava parkında kamp kurabilecek. - ESKİŞEHİR