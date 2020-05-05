Sivrihisar Halk Eğitim Merkezinde yıkanabilir kumaştan cerrahi maske üretiliyor

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, Halk Eğitim Merkezinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı yüzde 100 pamuk ve yıkanabilir kumaş ile nonwoven kumaştan farklı gramajlarda cerrahi maske üretiliyor.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, Halk Eğitim Merkezinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı yüzde 100 pamuk ve yıkanabilir kumaş ile nonwoven kumaştan farklı gramajlarda cerrahi maske üretiliyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Eyyüp Mutlu, yaptığı açıklamada, ilçe halkının ihtiyacı olan maske ile sağlık çalışanları için ise siperlik üretildiğini bildirdi.

Mutlu, üretimde yüzde 100 pamuk ve yıkanabilir kumaş ile nonwoven kumaş kullanıldığını aktardı.

Üretimlerin, Halk Eğitimi Merkezi El Sanatları Öğretmeni, Giyim ve Üretim Teknolojileri Usta Öğreticisi gözetiminde ilçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı farklı kurumlarda görevle 9 işçiyle sosyal mesafe ve hijyen kuralları ön planda tutularak yapıldığını duyuran Mutlu, bugüne kadar 6 bin 265 maske üretildiğini ifade etti.

Mutlu, maske üretim atölyesini ziyaretinde yaptığı konuşmada, "Milli Mücadele yıllarında milletimizin var olma savaşında yerlerini alarak cephelerde müdafaanın başarıyla sağlanmasına katkı sağlayan kadınları minnet ve şükranlar anıyoruz. Sizler de bu mücadelenin bir benzerini burada üretim yaparak gösteriyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA