Sivrihisar Ekmek Evi açıldı
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Sivrihisar Ekmek Evi açıldı

07.10.2020 16:00 | Son Güncelleme: 07.10.2020 16:05
Sivrihisar Ekmek Evi açıldı

Eskişehir Sivrihisar Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Yerel Ürün ve Kadın Üretici Destekleme Projesi' kapsamında hazırlanan 'Ekmek Evi' faaliyetlerine başladı.

Eskişehir Sivrihisar Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Yerel Ürün ve Kadın Üretici Destekleme Projesi' kapsamında hazırlanan 'Ekmek Evi' faaliyetlerine başladı.

Sivrihisar'da yaşayan vatandaşların ve ilçeyi ziyaret eden misafirlerin taş fırında geleneksel yöntemlerle yapılan yöresel köy ekmeklerini alabilecekleri Sivrihisar Ekmek Evi hizmete açıldı. Arastalar Çarşısı'nda düzenlenen açılış törenine Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin İlhan, Sivrihisarspor Voleybol takımı oyuncuları, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşma Başkan Yüzügüllü, 'Yerel Ürün ve Kadın Üretici Destekleme' projelerinin devam ettiğini kaydederek, "Daha önce yapmış olduğumuz süt evi açılışının ardından şimdi de Sivrihisar Ekmek Evi açılışımızı gerçekleştirdik. Kendilerine hayırlı ve bol kazançlar diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Sivrihisar Ekmek Evi hizmete açıldı. - ESKİŞEHİR

Sivrihisar Ekmek Evi açıldı
Sivrihisar Ekmek Evi açıldı
Sivrihisar Ekmek Evi açıldı
Sivrihisar Ekmek Evi açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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