Sivrihisar'dan Ankaralılara davet

22.11.2019 09:52 | Son Güncelleme: 22.11.2019 09:57

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, Ankaralıları ilçesine davet ederek, "İlçemizin tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini sadece 45 dakika uzaklıktaki Ankaralı komşularımızın daha yakından tanımasını istiyoruz. Gelin tanış olalım" dedi.



Eskişehir'in en büyük ilçesi Sivrihisar, aynı zamanda Ankara'ya komşu bulunuyor. Ankara'ya yakınlığıyla yeni bir gezi destinasyonu olmaya aday olan Sivrihisar, medeniyetlerin beşiği Anadolu'nun da kesişme noktasında. Ankara'dan Ege'ye geçişlerde mutlaka önünden geçilen bu şirin ilçenin daha da yakından tanınması için Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü girişim başlattı. Sivrihisarlı Yunus Emre'nin 'Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım' mısralarıyla Ankaralılara seslenen Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, Sivrihisar için Nasreddin Hoca'nın 'dünyanın merkezi' söylemini de kullanıyor. "İlçemizin en önemli değerlerinden biri olarak tüm dünya tarafından tanınan Nasreddin Hocamızın sözleriyle 'dünyanın merkezi' Sivrihisarımıza tüm Ankaralıları bekliyoruz. İlçemizin özellikle hafta sonları ailecek güzel bir gün geçirmek isteyenlerin vazgeçilmezi olacağına inanıyoruz. Doğası, kültürü, tarihi, birbirinden lezzetli yemekleriyle iddialıyız" diyen Yüzügüllü, ziyaretçilerin keyifli bir gezi programı yaşayacağını söyledi.



Ulu Camii, Pessinus Antik Kenti, muska baklava



Başkan Yüzügüllü şöyle konuştu:



"Selçuklular dönemine ait UNESCO Dünya Mirası yedek listesinde bulunan Ulu Camii, tarihi Ermeni kilisesi, ilçenin sembolü olan Saat Kulesi Seyir Terası, Türkiye'nin ilk açık hava heykel müzesi, Alemşah Kümbeti, Aziz Mahmut Hüdai Camii, Kılıç Mescidi, Frigya'nın en önemli kentlerinden biri olan Pessinus Antik Kenti, ilk Bakanlar Kurulunun toplandığı Zaimağa Konağı mutlaka görülmesi gereken bazı noktalardan. Anadolu'da ilk yerleşim yeri olma özelliği taşıyan ilçemiz gelenek ve görenekleri, yöresel yemekleri, özellikle coğrafi işaret almış muska baklavası, el sanatları, takıları, kıyafetleri ile ülkemize bir miras. Nasreddin Hocası, Yunus Emresi, Hızır Beyi, camileri, hanları, hamamları, çeşmeleri, tarihi evleri, sokakları ile yaşatılan bir tarih. Bu tarihi kültür hazinesini keşfetmek isteyen tüm Ankaralı komşularımızı ilçemize davet ediyoruz." - ANKARA

Kaynak: İHA