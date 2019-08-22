Sivrihisar'da yağmur sonrası oluşan gökkuşağı büyüledi

22.08.2019 12:44

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki yağış sonrası ortaya çıkan gökkuşağı izleyenleri hayran bıraktı.



Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde aniden başlayan ve kısa süren sağanak yağış sonrasında güneşin kendini göstermesiyle birlikte gökkuşağı meydana geldi. Sivrihisar ilçesi kırsalında gözlemlenebilen gökkuşağı görenleri büyüledi.



Gökkuşağı nasıl oluşur?



Gökkuşağı, güneş ışınlarının yağmur damlalarında veya sis bulutlarında yansıması ve kırılmasıyla meydana gelen ve ışık tayfı renklerinin bir yay şeklinde göründüğü meteorolojik bir olaydır. Gökkuşağında görülen yedi renk, kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, lacivert, mavi ve mordur. Tipik bir gök kuşağı kırmızı, turuncu, yeşil, mavi ve mor renklerinden meydana gelen bir renk sırasına sahip bir veya daha fazla aynı merkezli arklardan oluşur.



Gökkuşakları, ışık ışınlarının yağmur damlaları ve sis tanecikleri tarafından kırılması, yansıtılması ve dağıtılması ile meydana gelir. Büyük damlaların meydana getirdiği kuşaklar en parlak ve renk ayrılması en belirgin olanlarıdır. Küçük yağmur damlalarının meydana getirdiği kuşaklar ise daha zayıf ve daha geniş olurlar. Bunun en tipik örneği sis kuşağı olarak da isimlendirilen ve sis bulutu veya buğusu tarafından meydana getirilen beyaz kuşaklardır. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA