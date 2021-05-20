Sivrihisar'da Turizm Ofisi açıldı

Tarihi dokuları, müzeleri, dağları ve doğasıyla turizmin sürekli gelişmekte olduğu Sivrihisar'da, yerli ve yabancı turistlerin gezilecek alanlarda zorluk çekmemeleri ve ilçeyi daha rahat gezebilmeleri adına Sivrihisar Belediyesi tarafından Turizm Ofisi açıldı.

Tarihi dokuları, müzeleri, dağları ve doğasıyla turizmin sürekli gelişmekte olduğu Sivrihisar'da, yerli ve yabancı turistlerin gezilecek alanlarda zorluk çekmemeleri ve ilçeyi daha rahat gezebilmeleri adına Sivrihisar Belediyesi tarafından Turizm Ofisi açıldı.

Tarihi dokuları ile yerli yabancı turistlerin uğrak yerlerinden olan ve müzeleri ile dikkat çeken Sivrihisar'da yeniliklere devam ediliyor. Sivrihisar Belediyesi tarafından ilçeye gelen yerli ve yabancı turistlerin gezilecek alanlarda daha rahat edebilmesi ve yönlendirilmesi için turizm ofisi açıldı. İlçeye gelen vatandaşların gezilecek alanları daha rahat bulabilmesi, tarihi turistik alanların bilgilerinin aktarıldığı Turizm Ofisinde Sivrihisar Belediyesi rehberleri de vatandaşlara yardımcı oluyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı