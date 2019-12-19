Sivrihisar'da telefonla dolandırıcılık şüphelisi iki kişi yakalandı
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Sivrihisar'da telefonla dolandırıcılık şüphelisi iki kişi yakalandı

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, telefonda kendilerini jandarma olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen iki zanlı gözaltına alındı.

19.12.2019 13:06 | Son Güncelleme: 19.12.2019 13:06
Sivrihisar'da telefonla dolandırıcılık şüphelisi iki kişi yakalandı

Eskişehir'in ilçesinde, telefonda kendilerini olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen iki zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, telefonda kendilerini jandarma olarak tanıtıp "Kimlik bilgileriniz terör örgütünün eline geçmiş. Bankadaki paranızı sahte belgelerle çekecekler. Zanlıları takip ediyoruz." diyerek Karkın Mahallesi'nde yaşayan S.B'yi dolandırdığı öne sürülen H.C. ile H.A'yı suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki sorgularının sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA
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