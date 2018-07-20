Sivrihisar'da Süper Loto Talihlisi Merakı

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun dünkü çekilişinde, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinden yatırdığı kupona 27 milyon 95 bin 109 lira 90 kuruş ikramiye isabet eden kişi merak konusu oldu.

Türk-İslam kültürünün büyük bilgesi ve mizah ustası Nasreddin Hoca'nın doğup büyüdüğü yer olarak bilinen ve hocanın "dünyanın merkezi" diye adlandırdığı 21 bin 800 nüfuslu Sivrihisar'ın sakinleri, 6 bilen kişinin kuponunu ilçedeki bayiye yatırmış olmasından mutluluk duyuyor.

İkramiye çıkan kuponun yatırıldığı Kurşunlu Mahallesi'ndeki bayinin sahibi Taner Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sivrihisar'ın Nasreddin Hoca'nın dediği gibi "dünyanın merkezi" olduğunu belirterek, "Dünyanın merkezi büyük ikramiyenin kime çıktığını merak ediyor." dedi.

Talihlinin kuponunu çarşamba günü veya dün yatırmış olabileceği tahmininde bulunan Çakır, "Biz de buradan oynandığını dün saat 21.50 gibi öğrendik. Mutluluk duyuyoruz. Herkes kime çıktığını merak ediyor. Bizi arayan, soran çok fazla. Hiç oynamayanlar bile Süper Loto oynamak için buraya geliyor. İkramiye çıkan kişi bizi de düşünürse iyi olur." diye konuştu.

Çakır, iki yıl önce de Şans Topu'nda 322 bin liralık ikramiyenin bayilerinden oynanan kupona çıktığını bildirdi.

"Türkiye Sivrihisar'ı konuşuyor"

İlçe sakinlerinden Süleyman Yanal, kendisinin de oynadığı Süper Loto'nun çekilişini saat 22.00'ye kadar beklediğini belirterek, büyük ikramiyenin ilçeye çıkmasına şaşırdığını anlattı.

İkramiyenin kime çıktığını herkesin merakla sorduğunu aktaran Yanal, kuponun Sivrihisar'daki bir bayiden oynanmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Aydın Çakmak ise çekilişin ardından Türkiye'nin Sivrihisar ilçesini konuştuğunu anımsatarak, ikramiye sahibinin ilçeye yatırım yapıp katkı vermesi gerektiğini söyledi.