Sivrihisar'da sokak hayvanları aç kalmıyor Bir yandan Korona virüs ile mücadele eden Sivrihisar Belediyesi, diğer yandan ise sokak hayvanlarını da unutmuyor.

Bir yandan Korona virüs ile mücadele eden Sivrihisar Belediyesi, diğer yandan ise sokak hayvanlarını da unutmuyor.

Sivrihisar Belediyesi zekiplerince ilçede bulunan sokak hayvanlarına mama ve su bırakılarak can dostlarımızın da yanında oluyor. Ekipler sokaklarda yaşayan can dostlarını düzenli olarak besleyerek birçok noktaya su ve mama bırakıyor.

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü ise konuyla ilgili olarak, "Mama ve su dağıtımlarımız periyodik olarak devam edecek, siz değerli vatandaşlarımızdan da aynı hassasiyeti bekliyor kapılarınızın önlerine bir kap su ve bir kap yemek bırakmanızı rica ediyoruz. Hep birlikte yardımlaşarak ve paylaşarak bu süreci atlatacağız" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA