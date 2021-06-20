Sivrihisar'da şiddetli yağıştan zarar gören tarım işçilerine destek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sivrihisar'da şiddetli yağıştan zarar gören tarım işçilerine destek

Sivrihisar'da şiddetli yağıştan zarar gören tarım işçilerine destek
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde sağanak nedeniyle yaşam malzemeleri zarar gören tarım işçilerinin ihtiyaçları karşılandı.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde sağanak nedeniyle yaşam malzemeleri zarar gören tarım işçilerinin ihtiyaçları karşılandı.

Çandır Mahallesi'nde 35 geçici tarım işçisinin yaşadığı 9 çadırda yaşam malzemeleri ile eşyaları yağış dolayısıyla kullanılamaz hale geldi.

Bölgeye giden Sivrihisar Jandarma Komutanlığı ekiplerinin tespiti üzerine Sivrihisar Kaymakamlığı, Türk Kızılay ve AFAD tarafından çalışma başlatıldı.

Ekipler, mevsimlik işçilerin çadırlarında iyileştirme yaparak yaşam malzemesi ve battaniye dağıttı.

Çadırlarda kalan işçiler, yardım ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Boris Johnson Meral Akşener Muharrem İnce Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emel Sayın Kaan Yıldırım Rafet El Roman Serenay Sarıkaya
Spor Şenol Güneş Yiğit Şardan Merih Demiral Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sivrihisar'da şiddetli yağıştan zarar gören tarım işçilerine destek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.6.2021 12:04:32. #1.14#

title