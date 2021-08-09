Sivrihisar'da sel bilançosu gün yüzüne çıktı
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Sivrihisar'da sel bilançosu gün yüzüne çıktı

Sivrihisar'da sel bilançosu gün yüzüne çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde meydana gelen sel felaketinin bilançosu hasar tespit çalışmalarıyla gün yüzüne çıktı.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde meydana gelen sel felaketinin bilançosu hasar tespit çalışmalarıyla gün yüzüne çıktı.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi geçtiğimiz gün sele teslim oldu. Kuvvetli sağanak yağışın ardından sel sularının vurduğu ilçede büyük hasar oluştu. Birçok ekili alanın sular altında kaldığı ilçede, 33 küçükbaş hayvan telef olurken 1 evi de su bastı. Mevsimlik tarım işçilerinin yaşadığı çadırlık alanların da zarar gördüğü sel afetinde, bazı evlerin avlusunu da su bastı.

Sel sularının çekilmesiyle hasarın daha belirgin şekilde görüldüğü ilçede yaraları sarmak için çalışmalar başladı. - ESKİŞEHİR

Sivrihisar'da sel bilançosu gün yüzüne çıktı
Sivrihisar'da sel bilançosu gün yüzüne çıktı
Sivrihisar'da sel bilançosu gün yüzüne çıktı
Sivrihisar'da sel bilançosu gün yüzüne çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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