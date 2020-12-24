Sivrihisar'da mera ıslah çalışmaları sürüyor
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Sivrihisar'da mera ıslah çalışmaları sürüyor

24.12.2020 15:11 | Son Güncelleme: 24.12.2020 15:11
Sivrihisar'da mera ıslah çalışmaları sürüyor

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde mera ıslahı için hazırlanacak proje ile ilgili saha çalışması ve durum tespiti yapıldı.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde mera ıslahı için hazırlanacak proje ile ilgili saha çalışması ve durum tespiti yapıldı.

Proje kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Osmangazi Üniversitesi Hidrolik Anabilim Dalı İnşaat Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Hasan Tozluk ve Sivrihisar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erhan Ulutürk Sivrihisar İlçesi Aşağıkepen Mahallesinde mera ıslahı yapılacak alanda erozyon, toprak yapısı ve ıslah amaçlı dikilecek bitkiler ve var olan bitki çeşitliliği ile ilgili incelemelerde bulundular. Daha sonra Aşağıkepen Mahallesi Muhtarı Okan Yücekara ve üyelerle birlikte yapılacak proje hakkında bilgi alışverişi gerçekleştirildi.

Gümüş inceleme sonrası yaptığı açıklamada hem bitkisel hem de hayvansal üretimin yoğun olarak yapıldığı Sivrihisar'da uygulanacak bu proje ile zayıflamış mera alanlarının iyileştirilmesi, istilacı bitki türlerinin azaltılması, otlatma baskısının azaltılması ve mera alanlarının yeniden üretime kazandırılmasıyla üreticiler adına ekonomik kazanç sağlanmasının amaçlandığını ifade etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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