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Sivrihisar'da KKYDP bilgilendirme toplantısı yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Sivrihisar'da KKYDP bilgilendirme toplantısı yapıldı

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik ve Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi (KKYDP) 2021-2022 başvuru dönemi tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik ve Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi (KKYDP) 2021-2022 başvuru dönemi tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Düzenlenen toplantıya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erhan Ulutürk, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Dr. Uğur Sağlam, mahalle muhtarları ve 106 çiftçi katıldı. Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Dr. Sağlam; proje konuları, başvuru şartları, değerlendirme süreci, uygulama rehberi ve makine ekipman başvuruları konusunda bilgi verdi. Ayrıca teknik personel tarafından makinelere başvuru sürecinde özel şartlar, istenen belgeler, puanlama tablosu ve başvuru sistemi anlatıldı. Toplantı, katılımcıların sorularının cevaplandırılmasının ardından sona erdi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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