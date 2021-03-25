Sivrihisar'da karla mücadele çalışmaları
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Sivrihisar'da karla mücadele çalışmaları

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Sivrihisar'da karla mücadele çalışmaları

Sivrihisar'da aralıklarla devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle, Sivrihisar Belediye ekipleri, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Sivrihisar'da aralıklarla devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle, Sivrihisar Belediye ekipleri, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

İki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı ile birlikte Sivrihisar Belediyesi karla mücadele ekipleri harekete geçti. Vatandaşların olumsuz hava koşullarında mağduriyet yaşamamaları adına ana caddelerde ve sokaklarda hummalı bir çalışma gerçekleştiren Sivrihisar Belediyesi ekipleri, bir yandan tuzlama ve kar kürüme çalışmaları yaparken, diğer yandan yaya yolları, okul girişleri, hastane girişleri ve vatandaşların yoğun olarak kullandıkları kamu daireleri önlerinde de temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor. - ESKİŞEHİR

Sivrihisar'da karla mücadele çalışmaları
Sivrihisar'da karla mücadele çalışmaları
Sivrihisar'da karla mücadele çalışmaları
Sivrihisar'da karla mücadele çalışmaları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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