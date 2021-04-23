Sivrihisar Belediyesi bayram otobüsüyle çocuklara hediye dağıttı

Eskişehir Sivrihisar Belediyesi, pandemi nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için hazırladığı bayram otobüsü ile sokak sokak gezerek çocuklara hediye dağıttı.

Eskişehir Sivrihisar Belediyesi, pandemi nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için hazırladığı bayram otobüsü ile sokak sokak gezerek çocuklara hediye dağıttı.

Sivrihisar Belediyesi'nin 23 Nisan 'bayram otobüsü' çocukların yüzünü güldürdü. Pandemiden dolayı sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günde çocukların bayram sevincini yaşatmak için yola çıkan Sivrihisar Belediyesi ekipleri, ilçenin sokaklarında bayram otobüsü ile şarkılar çalarak hediyeler dağıttı. Nasreddin Hoca çocuklara şeker ve pamuk şekeri hediye etti.

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü ise çocukların bayramını kutlayarak, "Dünyayı kasıp kavuran salgın hastalıktan dolayı heyecanla mutlulukla kutlayamadığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında, çocuklarımızın yanında olmak ve onların yünü güldürmek için ekiplerimizle yola çıktık. Bir an önce bu salgın hastalıktan kurtularak sevinçle büyük coşkularla kutlayacağımız bayramlar yaşamak dileği ile 23 Nisan'ı kutluyorum" - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı