Sivrice'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi. Sivrice miting alanında gerçekleştirilen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Kuran-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda konuşan Kaymakam Mustafa Gül, 15 Temmuz'daki darbe girişiminin halkın gösterdiği kahramanlıkla bertaraf edildiğini söyledi. Gül, hainlerin planlarının, Cumhurbaşkanı'nın halkı meydanlara davet etmesiyle bozulduğunu, halk tarafından tüm dünyaya darbe girişimine karşı demokrasi dersi verildiğini kaydetti. Belediye Başkan Vekili Yakup Aydoğan, o gece aziz şehitlerin, gazilerin kahramanlık destanı yazdığını belirterek, şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere sağlıklı uzun ömürler diledi. Kaynak: AA