Sivriada açıklarında arızalanan tekne kurtarıldı
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sivriada açıklarında arızalanan ve içerisinde 13 kişi bulunan teknenin kurtarıldığını bildirdi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sivriada açıklarında arızalanan ve içerisinde 13 kişi bulunan teknenin kurtarıldığını bildirdi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sivriada mevkisinde arızalanan ve içerisinde 13 kişi bulunan tekne, KEGM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Küçükyalı Limanı'na emniyetle yanaştırıldı." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür