Sivriada açıklarında arızalanan tekne kurtarıldı
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Sivriada açıklarında arızalanan tekne kurtarıldı

Sivriada açıklarında arızalanan tekne kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür - Haberler | Güncel

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sivriada açıklarında arızalanan ve içerisinde 13 kişi bulunan teknenin kurtarıldığını bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sivriada açıklarında arızalanan ve içerisinde 13 kişi bulunan teknenin kurtarıldığını bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sivriada mevkisinde arızalanan ve içerisinde 13 kişi bulunan tekne, KEGM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Küçükyalı Limanı'na emniyetle yanaştırıldı." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür

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