"SİVRİ: Büyümenin İtici Gücü Katma Değerli Üretim Olmalı"



Sivri, bununla birlikte, gayri safi yurt içi hasıla içinde hane halkı ile devletin tüketim harcamalarının payının yüzde 73,7 olmasının tüketime dayalı büyümenin devam ettiğini gösterdiğini kaydetti. Sivri, orta vadede bu durumun cari açık üzerinde olumsuz etki eden petrokimya, teknoloji ve savunma sanayii gibi yüksek ithalat rakamlarının söz konusu olduğu sektörlerin, bölge farkı gözetmeksizin özel proje kapsamında desteklenmesi ile katma değerli üretim lehine dönüştürülmesi gerektiğini vurguladı.

Sivri, büyümenin niceliksel yönünün yanısıra niteliksel yönünün önemine dikkat çekerek, "Açıklanan büyüme oranına özel sektör tüketiminin yüzde 1,9 puanlık katkısı var. Net ihracatın katkısı yüzde 1,7. Yatırımların ise yüzde 2,9 puanlık katkısı var. Diğer taraftan, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla içinde tüketim harcamalarının payı toplam yüzde 73,7. Yatırımın payı ise yüzde 31,3. Tüketim ağırlıklı bir büyüme görüyoruz. Halbuki düşük yatırım, düşük üretim ve istihdam ile düşük geliri dolayısıyla düşük tüketimi getirecektir. Burada kilit faktör yatırımdır." dedi.

Bu kapsamda, yapılabileceklerede değinen Sivri, "Özellikli sanayi bölgelerinin kapasitelerinin arttırılması, tüm sektörlerde katma değerli üretimin teşvik edilmesi, sanayileşmede teknolojik altyapının güçlendirilmesiyapılması gerekenler arasında. Ayrıca, tüm bunlara altyapı sağlayacak yapısal reformların kararlılıkla ele alınmasına ihtiyaç var." dedi.

Sivri, "Böylece, artan yatırımın, istihdam, üretim ve ihracat rakamlarındaki artışla birlikte büyümeye daha fazla katkıda bulunacağına ve daha yüksek büyüme oranlarına ulaşılacağına yürekten inanıyorum." dedi.