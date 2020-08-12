'Sivri burun' isimli böcekçil Şanlıurfa'da görüntülendi
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'Sivri burun' isimli böcekçil Şanlıurfa'da görüntülendi

TÜRKİYE'de nadiren görülen fareyi andıran 2 gram ağırlığında, 5 santim uzunluğundaki 'sivri burun' isimli böcekçil hayvan, Şanlıurfa'da görüntülendi.

'Sivri burun' isimli böcekçil Şanlıurfa'da görüntülendi
12.08.2020 11:52 | Son Güncelleme: 12.08.2020 11:56

TÜRKİYE'de nadiren görülen fareyi andıran 2 gram ağırlığında, 5 santim uzunluğundaki 'sivri burun' isimli böcekçil hayvan, Şanlıurfa'da görüntülendi.

Dünyadaki bazı ülkelerde rastlanan, Türkiye'de de daha önce kırsal alanlarda görülen 2 gram ağırlığındaki sivri burun adlı böcekçil hayvan, Şanlıurfa'da görüntülendi. Görüntüsü ile fareyi andıran ve tarıma zararlı böcekleri yediği için çiftçi dostu olarak bilinen 5 santim uzunluğundaki canlı, en küçük memeli hayvanları arasında gösteriliyor. Ortalama yaşam süresi 1,5 yıl olan canlı, Şanlıurfa'da da doğa fotoğrafçılığı yapan Mehmet Mahmutoğlu tarafından görüntülendi.

'TÜRKİYE'DE NADİR GÖRÜLEN BİR TÜR'

Sivri burun isimli böcekçil canlının çiftçi dostu olduğunu ve tarlada ekinlere zarar veren böceklerle beslendiğini ifade eden Mahmutoğlu, "Küçük dostumuz biraz incelendiğinde fare değil, yaşam alanında yaşadığı böcekçil denilen 5 parmaklı tamamen böceklerle beslenen bir türdür. En büyük hatamız doğada tanımadığımız hayvanların yaşamlarını kısıtlamak. Bu tür fare görünümlü olduğu için insanlar tarafından fare olarak algılanıyor. Yaşam alanı incelendiğinde sulak alanlarda, ormanlık alanlarda görmek mümkündür. Türkiye'de nadir görülen türlerden biridir. Türkiye'de bu türün fotoğraflanması biraz zordur. Bu türün boyutu 2 ile 5 santimetre arasında değişiyor. Şu anda Portekiz'de, Güney Afrika'da da görülen bir türdür. Şanlıurfa'da bu türe rastlandığı için çok mutluyuz. Türün fotoğrafı pek olmadığı için biz fotoğrafladık. Evim kırsalda olduğu için sivri burunluya evin bahçesinde rastladım ve uzun süre inceledim, sonra yeniden doğaya bıraktım" dedi.


Kaynak: DHA

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