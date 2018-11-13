Sivillere Hakaret Eden Darbeci Katliam Emri Vermiş

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı'ndaki eylemlere ilişkin davaya devam edildi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, Jandarma Genel Komutanlığı önünde eşiyle yaralanan 15 Temmuz gazisi Mine Özer müşteki olarak dinlendi.

Özer, darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'da evinde olduğu sırada, darbecilerin kontrolündeki savaş uçaklarının Gölbaşı'ndaki Polis Özel Harekat Başkanlığına bomba attığını, patlamanın etkisiyle ortaya çıkan alev topunu gördüğünü söyledi.

Bunun üzerine darbe girişimi yapıldığını anladığını dile getiren Özer, "Polis Özel Harekatın bombalanmasından sonra 'Çocuklarımızı öldürüyorlar, buna engel olmamız gerekiyor' diyerek eşimle birlikte Gölbaşı'ndan Ankara merkeze geldik." dedi.

FETÖ'nün hastanesi yaralıları almamış

Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı'nın etrafında konuşlanan tankları görünce buraya yöneldiklerini anlatan Özer, "Oraya giderken askerleri ikna edebileceğimi düşündüm. Görüştüğüm askere yaptığının yanlış olduğunu defalarca söyledim. Bu esnada nizamiye tarafından bir ses geldi. Sesin sahibi, 'Asker ne duruyorsun, vur bu şerefsizleri' diyerek bize ateş edilmesini emretti." dedi.

Bu talimattan kısa bir süre sonra helikopterden ve Jandarma Genel Komutanlığı nizamiyesinden sivillerin bulunduğu yöne ateş açıldığını belirten Özer, vücuduna 30 şarapnel parçası ile 3 kurşunun isabet ettiğini kaydetti.

Eşinin ve çevredeki sivillerin yardımıyla bir halı yıkama fabrikasına ait minibüse taşındığını anlatan Özer, araçta kendisiyle birlikte 13 yaralının daha bulunduğunu aktardı.

Önce FETÖ irtibatı nedeniyle kapatılan Turgut Özal Üniversitesi Hastanesine götürüldüklerini bildiren Özer, buradaki doktorların, "Sizi sokağa döktüyse o sizi tedavi etsin" diyerek kendilerini tedavi etmediklerini söyledi.

Bunun üzerine Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesine götürüldüklerini, ancak hastanenin girişi bariyerlerle kapatıldığı için özel bir hastaneye gittiklerini belirten Özer, "Sabah kendime geldiğimde dışarıdan sesler gelmeye devam ediyordu. O gece bize ateş edilince hepimizi öldürecekleri söylendi ve ölü taklidi yapmamızı isteyenler bile oldu." diye konuştu.

Sanıklardan şikayetçi olduğunu belirten Özer, davaya katılma talebinde bulundu.

Duruşmaya yarın devam edilecek.