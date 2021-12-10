Siviller, hasat edilen tarlalardan patatesleri toplayarak geçiniyor

MEHMET BURAK KARACAOĞLU/AHMET KARAAHMET - Suriye'nin kuzeybatısında yer alan İdlib ilindeki çoğunluğu kadın ve çocuk yüzlerce sivil, çiftçilerin hasadından geriye kalan patatesleri tarlalardan toplayarak geçimlerini sağlamaya çalışıyor.

İç savaşın 11. yılındaki Suriye'de, Beşşar Esed rejiminin saldırılarından kaçarak kamplara sığınan siviller, zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.

İş imkanı bulamayan hayat pahalılığının pençesindeki siviller, hasadı yapılan tarlalardan topladıkları patateslerin bir kısmını yiyecek olarak ayırıp bir kısmını ise satıyor.

Esed rejimi ve İran destekli terörist guruplarla askeri muhaliflerin cephe hattındaki tarlalardan yiyecek toplamaya çalışan siviller, zaman zaman rejim güçlerinin saldırılarına da maruz kalıyor.

"Sivillerin hepsi çadırlarda yaşıyor"

Canı pahasına tarlalardan patates toplamaya çalışan sivillerden Muhammed Hasan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahsulünü toplayan çiftçilerinin tarlasından geriye kalan patatesleri topladıklarını söyledi.

Hasan, "Çocuklarımıza 1 kilo patates alacak maddi imkanımız yok. Yaşam şartları, sebze, yakıt ve ekmek çok pahalı. Günlük 15 ile 20 Türk lirası arasında para kazanıyoruz." dedi.

Tarlada patates toplayan sivillerden Muhammed Zafer ise topladıkları patateslerin bir kısmını eve götürdüklerini bir kısmını da sattıklarını söyledi. Zafer, "Buradaki sivillerin hepsi çadırlarda yaşıyor. Kimsenin ekmek alacak parası yok." ifadesini kullandı.

İdlib'deki durum?

Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Esed rejiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturulması kararı aldı.

Rejim, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam edip 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya'nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

2017-2020 döneminde saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.