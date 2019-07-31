Sivil zabıta dilencilere fırsat vermiyor

Yalova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri şehrin muhtelif yerlerinde dilenen ve dilendirilen çocukların önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Sivil zabıta ekipleri tarafından yakalanan 5 çocuk Zabıta Müdürlüğüne getirildi. Yapılan kontrollerde çocuklarının hepsinin yabancı uyruklu olduğu tespit edilirken, üzerlerinden çıkarılan paralar tutanak altına alındı. Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Belediyemiz yetki ve sorumluluğundaki ana yol, cadde, meydan ve bulvarlarda zabıta ekiplerimiz dilencilere yönelik denetimler yapmaktadır. Vatandaşlarımızın merhamet duygularını istismar ederek dilencilik yapan kişilere 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 33'üncü maddesi gereği idari para cezası verilmekte olup, üstlerinden çıkarılan paralar tutanaklarla tespit edilmektedir. Dilenen ya da dilendirilen çocuklar ise yapılan işlemlerin ardından Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesine teslim edilmektedir" dendi. - YALOVA

Kaynak: İHA