28.01.2020 14:02 | Son Güncelleme: 28.01.2020 14:05

Sivil trafik polisleri toplu taşıma araçlarını denetledi

ADANA'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından il genelinde yapılan denetimlerde sivil giyinimli trafik polisleri toplu taşıma araçlarına binerek şoförlerin kural ihlallerini gözlemledi. Trafik kurallarına uymayan şoförlerden biri trafikten men edilirken, birinin ehliyetine geçici süre ile el konuldu, 175 şoföre ise idari para cezası kesildi.

Denetim kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil ekip, toplu taşıma araçlarına yolcu olarak bindi. Sivil ekip, emniyet kemeri takmayan, seyir halinde cep telefonu ile görüşen, kırmızı ışık ihlali yapan ve fazla yolcu alıp, yolcu indirme-bindirme kurallarına uymayan toplu taşıma sürücüleri denetim noktasındaki ekibe bildirdi. Trafik ve toplu taşıma kurullarını ihlal eden şoförler denetim noktalarında durduruldu. Sivil trafik polisleri yolcuları bilgilendirirken, denetim noktasındaki ekip şoförlere kural ihlallerine göre caze kesti.

Denetimlerde 973 toplu taşıma şoförü kontrol edilirken, Karayolları Trafik Kanununca eksiklikleri görülen 175 şoföre cezai işlem uygulandı. 7 toplu taşıma aracı trafikten men edilirken 1 şoförün ehliyetine geçici süre ile el konuldu.

Sivil ekiplerin katılımıyla yapılan denetimlerin süreceği bildirildi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu