Sivil toplum örgütlerinden inşat sektörü çağrısı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şube Başkanı Muharrem Poyraz ve Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği (MİMDER) Başkanı Mehmet Bülbüloğlu, ortak bir basın açıklaması yaparak, inşaat malzemelerindeki...

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şube Başkanı Muharrem Poyraz ve Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği (MİMDER) Başkanı Mehmet Bülbüloğlu, ortak bir basın açıklaması yaparak, inşaat malzemelerindeki fiyat artışı nedeniyle inşaat sektörünün zor zamanlar geçirdiğini belirterek destek çağrısında bulundu.

Yapılan ortak açıklamada tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını sebebiyle ortaya çıkan ekonomik sıkıntılar hatırlatırlarak, pandeminin Türkiye'deki inşaat sektörünü de derinden etkilediği belirtildi. Açıklamada, "Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını sebebiyle ortaya çıkan ekonomik sıkıntılar, ülkemizde birçok sektörü olduğu gibi inşaat sektörünü de derinden etkilemektedir. Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan, ülkemiz ekonomisine oluşturduğu katma değer ve istihdam gücü ile yaklaşık 250 sektörü harekete geçiren stratejik bir sektör olan inşaat sektörü zor günler geçiriyor. Başta demir ve çimento fiyatları olmak üzere temel inşaat malzemelerinde yaşanan olağanüstü fiyat artışları sektörü durma noktasına getirmiştir. Salgınla mücadele kapsamında Hükümetimiz tarafından alınan ekonomik tedbirler kapsamında birçok sektöre çeşitli teşvikler verilmesine rağmen inşaat sektörüne, doğrudan bir teşvik verilmemiştir. İnşaat sektörünün istediği teşvik değil, sektörün önündeki engellerin kaldırılmasıdır. Böylece, 250'ye yakın alt sektörü dinamo eden inşaat sektörü, tedarikçi ve üretici alt sektörlerle birlikte varlığını güçlü bir şekilde sürdürecektir. Demir-çelik ürünlerinde ve diğer temel inşaat malzemelerinde yaşanan fiyat artışları, dövizde yaşanan kur artışı, enflasyon ve faiz parametrelerini kapsayan ekonomik değerlendirmelerle izah edilememektedir. Kaldı ki, tek sorun fiyat artışları olmayıp, bazı inşaat malzemelerinde ciddi tedarik sorunları da yaşanmaktadır. 24 Ocak 2020 tarihinde yaşanan depremden sonra hasar gören binaların dönüşümü ile alakalı yapılan kentsel dönüşüm çalışmaları da bu zamlardan olumsuz etkilenmektedir. Tespit edilen riskli yapıların kentsel dönüşüm planlamaları demir, çimento ve betonda yaşanan fiyat artışlarıyla zora girmektedir. Kentsel dönüşüm ülkemiz için hayati önem taşımaktadır. Bu sebeple; demir, çimento ve betonda acil fiyat düzenlemesine gidilmeli ve üretimi arttırarak iç pazarın ihtiyacı makul fiyatlarla karşılanmalıdır. İçinde bulunduğumuz salgın sürecinde devletimizin ve milletimizin adeta bir seferberlik ruhu içerisinde mücadele ettiğini biliyor ve görüyoruz. Hükümetten ve Sayın Cumhurbaşkanımızdan talebimiz, 250'ye yakın alt sektörü tetikleyen, milyonlarca kişiye AŞ ve iş veren, ekonomiye milyarlarca lira katma değer oluşturan, kentsel dönüşüm programının ana aktörleri ve ülke ekonomimizin stratejik sektörünü temsil eden sektör temsilcilerinin dinlenilmesi, sorunlarına ve taleplerine ivedi çözüm bulunmasıdır" ifadelerine yer verildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı