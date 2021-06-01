Sivil Toplum Kuruluşundan Büyükşehir'e Ziyaret

Ege Bölgesi Sivas Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eleman ve yönetim kurulu üyeleri, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım'ı makamında ziyaret etti.

Ege Bölgesi Sivas Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eleman ve yönetim kurulu üyeleri, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım'ı makamında ziyaret etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım makamında, Ege Bölgesi Sivas Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eleman ve yönetim kurulu üyelerini konuk etti. Çeşitli ziyaretlerde bulunmak için Manisa'da bulunan Federasyon Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne yaptıkları ziyarette, federasyonun çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Dernek faaliyetlerinde Manisa Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa çalışmalarda bulunabileceklerini ileten Federasyon Başkanı Tolga Eleman, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarını başarılı bulduğunu belirterek, başarı dileklerini iletti.

Kaynak: Habermetre