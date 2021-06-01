Sivil Toplum Kuruluşundan Büyükşehir'e ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sivil Toplum Kuruluşundan Büyükşehir'e ziyaret

Sivil Toplum Kuruluşundan Büyükşehir'e ziyaret
Bültenler - Haberler | Güncel

Ege Bölgesi Sivas Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eleman ve yönetim kurulu üyeleri, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım'ı makamında ziyaret etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım makamında, Ege Bölgesi Sivas Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eleman ve yönetim kurulu üyelerini konuk etti. Çeşitli ziyaretlerde bulunmak için Manisa'da bulunan Federasyon Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne yaptıkları ziyarette, federasyonun çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Dernek faaliyetlerinde Manisa Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa çalışmalarda bulunabileceklerini ileten Federasyon Başkanı Tolga Eleman, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarını başarılı bulduğunu belirterek, başarı dileklerini iletti.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fatma Şahin Sedat Peker Adnan Menderes İbrahim Aydemir
Magazin Demet Evgar Demet Özdemir İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Gervinho Ergin Ataman Abdullah Avcı Roland Garros Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sivil Toplum Kuruluşundan Büyükşehir'e ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 17:30:49. #1.15#

title