Sivil Toplum Kuruluşundan Büyükşehir'e Teşekkür Ziyareti
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Sivil Toplum Kuruluşundan Büyükşehir'e Teşekkür Ziyareti

Sivil Toplum Kuruluşundan Büyükşehir'e Teşekkür Ziyareti
Habermetre - Haberler | Toplum

İzmir Tutaklılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Cengiz ve yönetim kurulu üyeleri, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım'ı makamında ziyaret ederek, kendilerine vermiş olduğu desteklerinden dolayı teşekkür belgesi takdim etti.

İzmir Tutaklılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Cengiz ve yönetim kurulu üyeleri, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım'ı makamında ziyaret ederek, kendilerine vermiş olduğu desteklerinden dolayı teşekkür belgesi takdim etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım makamında, İzmir Tutaklılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Cengiz ve yönetim kurulu üyelerini konuk etti. Yönetim kurulu başkanı ve üyeleri, Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne yaptıkları ziyarette, derneğin çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulunurken, Ağrı'nın Tutak ilçesinin İzmir'de temsil edilmesinde ve dernek çalışmalarında vermiş olduğu desteklerden dolayı Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım'a teşekkür belgesi takdim etti. Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti ileten Ertuğrul Yıldırım, derneğin çalışmalarında başarı dileklerini iletti.

Sivil Toplum Kuruluşundan Büyükşehir'e Teşekkür Ziyareti

Kaynak: Habermetre

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