Sivil toplum kuruluşuna ait Ocean Viking gemisi Akdeniz'de 200'den fazla düzensiz göçmeni kurtardı
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Sivil toplum kuruluşuna ait Ocean Viking gemisi Akdeniz'de 200'den fazla düzensiz göçmeni kurtardı

Sivil toplum kuruluşuna ait Ocean Viking gemisi Akdeniz'de 200'den fazla düzensiz göçmeni kurtardı
Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Güncel

Fransız sivil toplum kuruluşu (STK) SOS Akdeniz'e ait Ocean Viking gemisi, Libya açıklarında 236 düzensiz göçmeni kurtardı.

Fransız sivil toplum kuruluşu (STK) SOS Akdeniz'e ait Ocean Viking gemisi, Libya açıklarında 236 düzensiz göçmeni kurtardı.

SOS Akdeniz'in Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Libya'nın Zaviye kentinin 32 deniz mili açığında zor durumda bulunan 2 kalabalık lastik bottaki 236 düzensiz göçmenin kurtarıldığı bildirildi.

Göçmenlerden 114'ünün herhangi bir yakını ya da refakatçisi olmayan çocuk olduğu belirtildi.

Düzensiz göçmenlerin susuzluktan zayıf düştüğü ve tedavi altına alındığı kaydedildi.

BM'ye bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM) 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Akdeniz'de Libya açıklarında 22 Nisan'da lastik botların batması sonucunda 172 düzensiz göçmenin hayatını kaybetmiş olabileceğini açıklamıştı.

SOS Akdeniz'den daha önce yapılan açıklamada da 2021'in başından bu yana Akdeniz'in orta kesiminde 350'den fazla kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Orta Akdeniz'deki düzensiz göçmen sorunu

Akdeniz'in İtalya, Malta ve Libya arasında kalan bölgesi, son yıllarda Afrika'dan Avrupa'ya geçişte sık kullanılan düzensiz göç rotalarından biri olarak öne çıkıyor.

Bahar ve yaz aylarında, deniz ve hava koşullarının iyi seyretmesi sebebiyle söz konusu güzergahta göç hareketliliği yoğunlaşıyor.

Söz konusu bölgede, Avrupa Birliği ve Avrupa ülkelerinin kurtarma operasyonu yapmaması sebebiyle son birkaç yıldır Avrupalı STK'ler arama-kurtarma faaliyetleri yürütüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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