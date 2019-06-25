Sivil toplum kuruluşlarını güçlendirmek için proje hazırlandı

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, hazırladıkları proje ile ildeki sivil toplum kuruluşlarını güçlendirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Uşak'ta bir otelde düzenlenen "STK'lar Sivil Toplum Destek Merkezi ile Güçleniyor" projesi açılış etkinliğinde konuşan Vali Funda Kocabıyık, projeyle kentteki sivil toplum kuruluşlarının güçlendirilmesinin amaçlandığını bildirdi.

Projeyle sivil toplum kuruluşlarının gelişiminin hızlanacağını ifade eden Vali Funda Kocabıyık, şöyle konuştu:

"Valiliğimiz koordinasyonunda 'STK'lar Sivil Toplum Destek Merkezi ile Güçleniyor' isimli bir proje hazırlanarak Uşak İli Kalkınma Vakfı adına sunulmuş ve AB Başkanlığı tarafından kabul edilmiştir. Bu projenin amacı Türkiye'nin AB üyeliği sürecinde sivil toplumun rolünü arttırmak ve sivil toplum kuruluşlarının toplum içinde etkin yer almasına ve yerel, bölgesel, ulusal karar alma süreçlerine katılmasına katkıda bulunmaktır. Bu amaçlar sağlanınca ilimizdeki sivil toplum kuruluşlarının gelişimi ve sürdürülebilirliği ivme kazanacaktır. Bu projeyle birlikte ilimizde sivil toplum kuruluşları için Sivil Toplum Destek Merkezi oluşturulması, sivil toplum kuruluşlarımızın iletişim, savunuculuk ve yönetim becerilerinin arttırılması, idari ve mali yönden güçlenmesine katkı sağlanması ve tematik konularda çalışma raporları hazırlayarak karar alma sürecine dahil olmaları beklenmektedir."

AB Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan ise Uşak'ta bir sivil toplum merkezi oluşturulacağını ve bu merkezin kentteki bütün sivil toplum kuruluşlarının kullanabileceği ortak bir alan olacağını söyledi.

Etkinliğe Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Uşak İl Jandarma Komutanı Albay Yalçın Baysal, Uşak Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA