Sivil toplum kuruluşlarından Mehmetçiğe destek

02.03.2020 14:26 | Son Güncelleme: 02.03.2020 14:26

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da oda, borsa, sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütleri yaptıkları ortak açıklamayla, İdlib'de rejim unsurlarının Türk askerlerine düzenlediği hava saldırısını protesto etti.

Antalya'da oda, borsa, sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütlerinin temsilcileri, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısına tepkilerini göstermek ve Bahar Kalkanı Harekatı'na destek vermek amacıyla Antalya Ticaret Borsasında (ATB) ortak basın açıklaması yaptı.

Sivil toplum kuruluşları adına basın açıklamasını okuyan ATB Başkanı Ali Çandır, Türk milletinin devleti ve ordusunun yanında olduğunu söyledi.

İdlib'de gerçekleşen hain saldırıya ortak tepki gösterdiklerini belirten Çandır, "Askerlerimiz İdlib'de, hem ülke sınırlarımızı hem de mazlumları korumaktaydı. Zira Suriye'de yaşanan zulümlere, yüz binlerce sivilin zalimce katledilmesine, milyonların evinden, toprağından sürülmesine, dünya sessiz kaldı.

Türkiye'nin barış ve huzur odaklı çabalarıysa, ne yazık ki pek çok ülkede karşılık görmedi.

Buradan tekrar sesleniyoruz.

Karşımızda, insanlıktan nasibini almamış, tüm ahlaki, insani ve dini değerleri hiçe sayan, kendi yurttaşlarını bile topraklarından eden, canlarına kasteden, zihniyete sahip bir rejim bulunuyor." diye konuştu.

Rejimin Suriye'yi her geçen gün daha da ağır bir yıkıma sürüklediğine işaret eden Çandır, rejim güçlerinin son olarak da yapılan anlaşmalara uymayarak, Türk askerini kalleşçe pusuya düşürdüğünü bildirdi.

Bu saldırıyı asla kabul etmediklerini vurgulayan Çandır, "Dolayısıyla, masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan bu rejim unsurlarına karşı sessiz kalmamız beklenemez.

Tarihi ve kültürel bağlarımız bulunan, rejimin zulmünden kaçan Suriyeli kardeşlerimizin yaşama hakkını korumak tarihi, insanı ve vicdani sorumluluğumuzdur." dedi.

Muğla

Muğla'da iş dünyası ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, Muğla Ticaret ve Sanayi Odasında (MUTSO) bir araya gelerek saldırıyı kınadı.

MUTSO Başkanı Mustafa Ercan, Türkiye'nin sınırlarında terörist yapılanmaların oluşmasına izin vermemesi ve sınırlarının geleceğini güven altına almasının en doğal hakkı olduğunu kaydetti.

Türk devleti ve ordusunun bugüne kadar, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarıyla terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde verdiğine dikkati çeken Ercan, "Bu acımasız ve menfur saldırının sahiplerin yaptıklarının bedelini ödeyecektir. 'Bahar Kalkanı' harekatıyla da bu bedeli kahraman ordumuz ödetmeye başlamıştır." ifadelerini kullandı.

Burdur

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı (BUTSO) ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, BUTSO Konferans Salonu'nda ortak basın açıklamasıyla saldırıya tepki gösterdi.

BUTSO Başkanı Yusuf Keyik, her türlü zorluğu aşmasını bilen Türk milletinin, mevzu bahis vatan olunca tüm siyasi ve fikri ayrılıkları bir tarafa bıraktığını anlattı.

Şimdi de birlik beraberlik içinde hareket ederek sabır ve dayanışma gösterdiklerini vurgulayan Keyik, "Ülkemizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutuyoruz. Bugün her zamankinden daha güçlü bir şekilde biriz, bütünüz ve birlikteyiz." dedi.

Isparta

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Tutar da ortak basın açıklamasında, Türkiye'nin tüm kesimlerini temsil eden mesleki ve sivil toplum örgütleri olarak, Türk bayrağının altında kenetlendiklerini belirterek, "Katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız. Barış ve huzurun tesisi için alınacak her kararın ve atılacak her adımın arkasındayız. Cenabı Hak ülkemizi korusun, milletimizin birliğini ve dirliğini muhafaza etsin, ordumuzu muzaffer kılsın." diye konuştu.

Kaynak: AA