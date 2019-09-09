Sivil toplum kuruluşlarından Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek

09.09.2019 17:47

Çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine bazı sivil toplum kuruluşlarınca destek açıklaması yapıldı.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazi ve Terör Mağdurları Dernek Başkanı Hatice Turan Kandemir, yaptığı açıklamada, Diyarbakır'da evlatları için mücadele eden annelerin sonuna kadar arkasında olduklarını, anneleri yalnız bırakmayacaklarını söyledi.

"Çocuklarımız 30 yıldan beri dağa götürülüyor, emperyalist devletlerin taşeronları olarak kullandırılmaya çalışılıyor." diyen Kandemir, bir anne olarak yaşanan acıyı hissettiğini belirtti.

Kandemir, annelerini sesine kulak verilmesi onlara destek olunması gerektiğini anlatarak, bunun için önümüzdeki günlerde Diyarbakır'a gideceklerini aktardı.

"Tüm Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarının destek vermesini istiyorum. Zaman birlik olma zamanı. Analarımızın evlatlarını dağa götürüyorlar. Siyasetçilere, sanatçılara, sivil toplum kuruluşlarına çağrıda bulunuyorum. Çocuklarımıza sahip çıkalım. Bu çocuklar bizim geleceğimiz, ülkemizin teminatı." diyen Kandemir, bu zulmün bitmesi için sonuna kadar annelerin yanında olacaklarını kaydetti.

Artuklu 1071 Eğitim ve Kültür Dernek Başkanı Murat Kırmızıoğlu da, Diyarbakır annelerinin oturma eylemini desteklediklerini söyledi.

"Terör örgütü tarafından kaçırılan evlatlarına kavuşana kadar desteklerimizi sürdüreceğiz. Çocuk ve bebek katili PKK ve ona yardım eden HDP'yi lanetliyoruz. İnanıyoruz ki; Türkiye'de terörle mücadelenin yanı sıra bu annelerimiz terör örgütün sonunu getirecek." ifadelerini kullanan Kırmızıoğlu, annelere desteklerinin süreceğini aktardı.

Kaynak: AA