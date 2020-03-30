Sivil toplum kuruluşlarından çağrı: Kaş'a gelmeyin, evinizde kalın
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Sivil toplum kuruluşlarından çağrı: Kaş'a gelmeyin, evinizde kalın - Haberler
Kaş Belediyesi, Antalya, Güncel

Sivil toplum kuruluşlarından çağrı: Kaş'a gelmeyin, evinizde kalın

ANTALYA Kaş'taki bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Antalya Valiliği, Kaş Kaymakamlığı ve Kaş Belediyesi'ne dilekçeyle başvurarak, son günlerde ilçeye büyük kentlerden gelenler olduğunu belirterek, önlem alınmasını istedi.

30.03.2020 13:04 | Son Güncelleme: 30.03.2020 13:05
Sivil toplum kuruluşlarından çağrı: Kaş'a gelmeyin, evinizde kalın

ANTALYA Kaş'taki bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Antalya Valiliği, Kaş Kaymakamlığı ve Kaş Belediyesi'ne dilekçeyle başvurarak, son günlerde ilçeye büyük kentlerden gelenler olduğunu belirterek, önlem alınmasını istedi. Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, "Lütfen bu süreçte Kaş'a gelmeyin. Evinizde kalın" dedi.

Kaş Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Munise Ozan, Kaş Su Altı Derneği Başkanı Yusuf Ziya Şulekoğlu ve Akdeniz Koruma Derneği Kaş Şubesi Başkanı Togay Tanyolaç, son günlerde ilçeye büyük kentlerden yoğun olarak gelenler olduğunu belirtip, dilekçeyle kaymakamlık ve valilik ile belediyeye başvurdu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 'evde kal' çağrılarına uyulması gerektiğini belirten sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Kaş'a da gelinmemesi için önlem alınmasını istedi. 

Üç sivil toplum kuruluşu adına açıklama yapan Munise Ozan, "Koronavirüs krizinin aşılması için en önemli önlemi 'evde kal' olarak özetlenmiştir. Ne var ki bu temel çağrıya rağmen büyük kentlerdeki insanlar, tatil kentlerine akın etmektedir. Antalya'nın Kaş ilçesi de bu akından nasibini almaya başlamıştır. Son zamanlarda gerek Kaş'a bağlı mahallelerdeki konaklama yerlerine, gerekse Kaş merkezdeki villa ve apartlara rezervasyon talepleri gelmekte ve yerleşmeler görülmektedir. Kaş Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde sadece 4 yatak ve 2 solunum cihazı vardır. 112 acil ambulanslarımız sınırlı sayıdadır. Ağır durumdaki hastalar, Antalya'ya sevk edilmektedir. Yoğun bakım olanaklarının yetersizliği yanında hastalığın yayılması açısından tehlike arz eden bu erken turizm hareketinin gerekli şartlar ve ortam oluşuncaya kadar durdurulmasını arz ediyoruz yetkililerden. Lütfen yetkililer ve Kaş'ı seven dostlarımız, bu çağrımıza kulak versin. Yetkililerimiz bu konuda gerekli önlemi alsın" dedi.'LÜFTEN BU SÜREÇTE KAŞ'A GELMEYİN'

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş da dilekçeyle ilgili, "Büyük şehirlerde yaşayan, Kaş'ta evi olan bazı hemşehrilerimizin Kaş'a geldiğini görüyoruz. Şu anda Kaş'a bir yoğun akın yok. Ancak biz bundan sonrasında Kaş'ta evi olan, Kaş sevdalısı olan, Kaş'ı çok seven ve her yıl tatil için Kaş'a gelen dostlarımıza şunu söylüyoruz. Lütfen bu süreçte Kaş'a gelmeyin. Evinizde kalın. Kaş için evinizde kalın, kendiniz için evinizde kalın. Arkadaşlarımızın dilekçede belirttiği gibi bizim olanaklarımız sınırlı. Kaş'a gelerek ne kendinizi ne de Kaş'ı zor duruma düşürmeyin. Bu süreci hep birlikte kurallara uyarak atlatalım. Sonrasında Kaş sizleri bekliyor olacak" dedi. 


Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Korona partisini organize eden kişi konuştu: Pişmanım Haberler
Korona partisini organize eden kişi konuştu: Pişmanım
Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı! Masada ilaç dahil iki konu var Haberler
Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı! Masada ilaç dahil iki konu var
İstanbul'da gıda yardımı nasıl yapılacak? Vali Yerlikaya detayları anlattı Haberler
İstanbul'da gıda yardımı nasıl yapılacak? Vali Yerlikaya detayları anlattı
Hindistan polisi, yasağa rağmen topluca namaz kılan cemaati sopayla darp etti Haberler
Hindistan polisi, yasağa rağmen topluca namaz kılan cemaati sopayla darp etti
Koronavirüs salgını nedeniyle dev hastane erken hizmete alındı Haberler
Koronavirüs salgını nedeniyle dev hastane erken hizmete alındı
Türkiye'de koronavirüsten dolayı karantina uygulanan şehir sayısı 15'e yükseldi Haberler
Türkiye'de koronavirüsten dolayı karantina uygulanan şehir sayısı 15'e yükseldi
Son Dakika: İspanya'daki koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 812 can kaybı yaşandı
Son Dakika: İspanya'daki koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 812 can kaybı yaşandı
Son Dakika: Koronavirüs sebebiyle 30 Nisan'a kadar tüm duruşmalar ertelendi
Son Dakika: Koronavirüs sebebiyle 30 Nisan'a kadar tüm duruşmalar ertelendi
Kendi karantinasını kendileri oluşturan köylüler, girişi kepenkle kapattı
Kendi karantinasını kendileri oluşturan köylüler, girişi kepenkle kapattı
Kısa çalışma ödeneğinin detaylarını Av. Bedia Teymur tek tek anlattı
Kısa çalışma ödeneğinin detaylarını Av. Bedia Teymur tek tek anlattı
ABD'yi önce koronavirüs sonra da hortum vurdu: 6 yaralı
ABD'yi önce koronavirüs sonra da hortum vurdu: 6 yaralı
Yüzde 50 yolcu denetimi yapılan minibüste şaşkına uğratan manzara!
Yüzde 50 yolcu denetimi yapılan minibüste şaşkına uğratan manzara!
Koronavirüs sebebiyle evden çıkamayan komşular camdan cama gün yapıyor
Koronavirüs sebebiyle evden çıkamayan komşular camdan cama gün yapıyor
Son dakika: İhtiyaç sahibi 2 milyon 111 bin haneye 1.000'er liralık destek ödemeleri 1 Nisan'da başlayacak
Son dakika: İhtiyaç sahibi 2 milyon 111 bin haneye 1.000'er liralık destek ödemeleri 1 Nisan'da başlayacak
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: İstanbul'dan taşraya gidenler virüsü yaymaya başladı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: İstanbul'dan taşraya gidenler virüsü yaymaya başladı
Ankara Büyükşehir Belediyesi, koronavirüsle mücadelede gerekli olanlar dışındaki tüm ihaleleri erteledi
Ankara Büyükşehir Belediyesi, koronavirüsle mücadelede gerekli olanlar dışındaki tüm ihaleleri erteledi
İmamoğlu, yeni kampanyanın startını verdi! Varlıklı aileler, sıkıntı çeken ailelere yardım edecek
İmamoğlu, yeni kampanyanın startını verdi! Varlıklı aileler, sıkıntı çeken ailelere yardım edecek
Kız Kulesi'nin köklü tarihi! Karantina hastanesi olarak kullanıldı
Kız Kulesi'nin köklü tarihi! Karantina hastanesi olarak kullanıldı
Son dakika: Umreden dönenlerin karantina süresi 1 hafta uzatıldı
Son dakika: Umreden dönenlerin karantina süresi 1 hafta uzatıldı
PKK'nın karar alma organlarında görevli terörist Nazife Bilen, etkisiz hale getirildi
PKK'nın karar alma organlarında görevli terörist Nazife Bilen, etkisiz hale getirildi
Son dakika: Seyahat İzin Belgesi artık e-Devlet'ten alınabilecek
Son dakika: Seyahat İzin Belgesi artık e-Devlet'ten alınabilecek
Koronavirüs testi yapılacağını öğrenen kadın hastaneden kaçtı
Koronavirüs testi yapılacağını öğrenen kadın hastaneden kaçtı
Büyükçekmece'de düzenlenen partiden dolayı gözaltına alınan 11 kişiden 4'ü adliyeye sevk edildi
Büyükçekmece'de düzenlenen partiden dolayı gözaltına alınan 11 kişiden 4'ü adliyeye sevk edildi
Norveç'te, koronavirüse karşı ilk deneysel tedavi başladı
Norveç'te, koronavirüse karşı ilk deneysel tedavi başladı
Fas'ta 17 aylık bebek koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Fas'ta 17 aylık bebek koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Tüm dünya koronavirüsle boğuşurken, Kuzey Kore füze denemesi yaptı
Tüm dünya koronavirüsle boğuşurken, Kuzey Kore füze denemesi yaptı
Müge Boz, sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı ile canlı yayında antrenman yaptı
Müge Boz, sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı ile canlı yayında antrenman yaptı
İnfaz düzenlemesine son şekli verildi! Dört suç kesin olarak paket dışında kaldı
İnfaz düzenlemesine son şekli verildi! Dört suç kesin olarak paket dışında kaldı
Astrolog Dinçer Güner'in yılbaşı gecesi, bugün yaşananları canlı yayında öngördüğü ortaya çıktı
Astrolog Dinçer Güner'in yılbaşı gecesi, bugün yaşananları canlı yayında öngördüğü ortaya çıktı
Seyyar satıcılar da maske ve eldiven satmaya başladı
Seyyar satıcılar da maske ve eldiven satmaya başladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Demet Şener Demet Akalın Zeynep Bastık
Spor Fatih Terim Lionel Messi Lionel Messi Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Daha Fazla Wuhan Polis Ankara Instagram
Şu an buradasınız: Sivil toplum kuruluşlarından çağrı: Kaş'a gelmeyin, evinizde kalın - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2020 14:42:44. #1.14#
title