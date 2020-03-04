Sivil toplum kuruluşlarından Bahar Kalkanı Harekatı'na destek
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Sivil toplum kuruluşlarından Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

15 Temmuz Şehit,Gazi, Doğu ve Güneydoğu Terör Mağdurları Federasyonu, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi.

04.03.2020 09:28 | Son Güncelleme: 04.03.2020 10:20
Sivil toplum kuruluşlarından Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

15 Temmuz Şehit,Gazi, Doğu ve Güneydoğu Terör Mağdurları Federasyonu, 'na destek verdi.


Başkan Mefahir Olcay, İdlib'te gerçekleşen hain saldırıyı lanetlediklerini belirterek, şöyle konuştu:


"Masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan bu rejim unsurlarına karşı sessiz kalmamız beklenemez, Katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız."

Kaynak: AA

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