Sivil toplum kuruluşlarından Bahar Kalkanı Harekatı'na destek
15 Temmuz Şehit,Gazi, Doğu ve Güneydoğu Terör Mağdurları Federasyonu, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi.
15 Temmuz Şehit,Gazi, Doğu ve Güneydoğu Terör Mağdurları Federasyonu, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi.
Başkan Mefahir Olcay, İdlib'te gerçekleşen hain saldırıyı lanetlediklerini belirterek, şöyle konuştu:
"Masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan bu rejim unsurlarına karşı sessiz kalmamız beklenemez, Katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız."
Kaynak: AA