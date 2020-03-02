: Sivil toplum kuruluşlarından Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

02.03.2020 15:10 | Son Güncelleme: 02.03.2020 15:12

Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay'da, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı oda ve borsalar ile sivil toplum kuruluşları, ortak basın açıklamasıyla Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarınca düzenlenen hain hava saldırısını kınadı, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi.



Mersin

Mersin'deki iş dünyası temsilcileri de Bahar Kalkanı Harekatı'na destek açıklaması yaptı.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan, Suriye'de yaşanan zulümlere bir çok ülkenin sessiz kaldığına dikkati çekti.

Kızıltan, acımasız saldırıların sahiplerinin, bunun bedelini ödeyeceğini belirterek, "Bahar Kalkanı Harekatı'yla da bu bedeli ödemeye başlamışlardır. Şunu da herkes bilsin ki biz, her türlü zorluğu aşmasını bilen bir milletiz." dedi.

Kaynak: AA

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