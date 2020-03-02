Sivil toplum kuruluşlarından Bahar Kalkanı Harekatı'na destek
Basın açıklamasına katılan STK temsilcileri Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Tezcan'ın basın açıklamasını okuması Dua edilmesi BİTLİS - Bitlis'te çeşitli sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcilerinin katılımıyla Bahar Kalkanı Harekatı'na destek açıklaması yapıldı.
02.03.2020 13:55 | Son Güncelleme: 02.03.2020 13:57
Basın açıklamasına katılan STK temsilcileri
Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Tezcan'ın basın açıklamasını okuması
Dua edilmesi BİTLİS - Bitlis'te çeşitli sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcilerinin katılımıyla Bahar Kalkanı Harekatı'na destek açıklaması yapıldı.
Kaynak: AA