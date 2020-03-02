Sivil toplum kuruluşlarından Bahar Kalkanı Harekatı'na destek
Haberler » Güncel » Sivil toplum kuruluşlarından Bahar Kalkanı Harekatı'na destek - Haber

Sivil toplum kuruluşlarından Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

Basın açıklamasına katılan STK temsilcileri Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Tezcan'ın basın açıklamasını okuması Dua edilmesi BİTLİS - Bitlis'te çeşitli sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcilerinin katılımıyla Bahar Kalkanı Harekatı'na destek açıklaması yapıldı.

02.03.2020 13:55 | Son Güncelleme: 02.03.2020 13:57
Sivil toplum kuruluşlarından Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

Basın açıklamasına katılan STK temsilcileri

Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Tezcan'ın basın açıklamasını okuması

Dua edilmesi BİTLİS - Bitlis'te çeşitli sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcilerinin katılımıyla 'na destek açıklaması yapıldı.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Sivil toplum kuruluşlarından Bahar Kalkanı Harekatı'na destek
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler