Sivil toplum kuruluşlarından Bahar Kalkanı Harekatı'na destek - ŞANLIURFA
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Sivil toplum kuruluşlarından Bahar Kalkanı Harekatı'na destek - ŞANLIURFA

STK temsilcilerinden görüntüler İstiklal Marşı'nın okunması ŞUTSO Başkanı İbrahim Halil Peltek'in açıklaması ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da sivil toplum kuruluşları Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi.

02.03.2020 13:15 | Son Güncelleme: 02.03.2020 13:18
Sivil toplum kuruluşlarından Bahar Kalkanı Harekatı'na destek - ŞANLIURFA

STK temsilcilerinden görüntüler

İstiklal Marşı'nın okunması

ŞUTSO Başkanı İbrahim Halil Peltek'in açıklaması - 'da sivil toplum kuruluşları 'na destek verdi.

Kentte faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileri, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ŞUTSO) bir araya geldi.

STK'lar adına açıklama yapan ŞUTSO Başkanı İbrahim Halil Peltek, Türkiye'nin önde gelen 30'a yakın meslek örgütü, sendika konfederasyonu ve sivil toplum kuruluşu olarak bir araya geldiklerini söyledi.

Kaynak: AA


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: Sivil toplum kuruluşlarından Bahar Kalkanı Harekatı'na destek - ŞANLIURFA
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