: Sivil toplum kuruluşlarından Bahar Kalkanı Harekatı'na destek - ŞANLIURFA

02.03.2020 13:15 | Son Güncelleme: 02.03.2020 13:18

STK temsilcilerinden görüntüler

İstiklal Marşı'nın okunması

ŞUTSO Başkanı İbrahim Halil Peltek'in açıklaması ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da sivil toplum kuruluşları Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi.

Kentte faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileri, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ŞUTSO) bir araya geldi.

STK'lar adına açıklama yapan ŞUTSO Başkanı İbrahim Halil Peltek, Türkiye'nin önde gelen 30'a yakın meslek örgütü, sendika konfederasyonu ve sivil toplum kuruluşu olarak bir araya geldiklerini söyledi.

Kaynak: AA

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