Sivil toplum kuruluşlarından Bahar Kalkanı Harekatı'nda destek - SİVAS
Basın açıklamasına katılan sivil toplum kuruluşu temsilcileri Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken'in açıklamaları SİVAS - Sivas'ta sivil toplum kuruluşlarından Suriye'ye barış ve huzuru getirmek amacıyla İdlib'te başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek açıklaması yapıldı.
02.03.2020 13:10 | Son Güncelleme: 02.03.2020 13:11
Basın açıklamasına katılan sivil toplum kuruluşu temsilcileri
Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken'in açıklamaları SİVAS - Sivas'ta sivil toplum kuruluşlarından Suriye'ye barış ve huzuru getirmek amacıyla İdlib'te başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek açıklaması yapıldı.
Kaynak: AA