Sivil toplum kuruluşlarından Bahar Kalkanı Harekatı'nda destek - SİVAS
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Sivil toplum kuruluşlarından Bahar Kalkanı Harekatı'nda destek - SİVAS

Basın açıklamasına katılan sivil toplum kuruluşu temsilcileri Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken'in açıklamaları SİVAS - Sivas'ta sivil toplum kuruluşlarından Suriye'ye barış ve huzuru getirmek amacıyla İdlib'te başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek açıklaması yapıldı.

02.03.2020 13:10 | Son Güncelleme: 02.03.2020 13:11
Sivil toplum kuruluşlarından Bahar Kalkanı Harekatı'nda destek - SİVAS

Basın açıklamasına katılan sivil toplum kuruluşu temsilcileri

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken'in açıklamaları SİVAS - Sivas'ta sivil toplum kuruluşlarından Suriye'ye barış ve huzuru getirmek amacıyla İdlib'te başlatılan 'na destek açıklaması yapıldı.

Kaynak: AA


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: Sivil toplum kuruluşlarından Bahar Kalkanı Harekatı'nda destek - SİVAS
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