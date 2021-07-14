Sivil toplum kuruluşlarından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü açıklamaları

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ayşem Sargın, "Demokrasimiz uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ayşem Sargın, "Demokrasimiz uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz." ifadesini kullandı.

Sargın, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, güçlü bir Türkiye'nin en önemli temel taşının güçlü demokrasi olduğunu vurguladı.

Sargın, "Demokrasiye bağlılığımız, toplumsal refahımız, uluslararası planda başarımızın ve rekabetçiliğimizin de teminatıdır. Demokrasimiz uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Demokrasiye bağlılığımız, toplumsal refahımızın, uluslararası planda başarımızın ve rekabetçiliğimizin de teminatıdır. Türkiye'nin yatırımcıları olarak bizler de ülkemizin bu hedeflere ulaşması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"15 Temmuz 2016'da Türk demokrasisi rüştünü ispat etti"

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz da "15 Temmuz 2016'da Türk demokrasisi rüştünü ispat etti. Türk milleti darbeye karşı bedenini siper ederek direndi ve Türkiye'nin geleceğini kurtardı. Bu nedenle 15 Temmuz'un Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak kutlanması çok isabetlidir." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz'un, sadece Türk tarihinde değil, dünya demokrasi tarihinde de çok önemli bir yeri olduğunu vurgulayan Kopuz, şunları kaydetti:

"Üstünden 5 yıl geçen bu alçaklığın, asil milletin direnişiyle önlenmesi, dünyada benzeri görülmemiş önemde bir demokrasi destanıdır. Özellikle bizim gibi demokrasisi askeri darbelerle zaman zaman kesilen ülkelerde sistem çok kırılgan olur. Bu kırılganlık da hukukun üstünlüğünü, sosyal adaleti, kurumların sürekliliğini ve ekonomik gelişmeyi engeller. Sonuçta da yeterli ve sürekli bir refah oluşturulamaz. Bu nedenle her darbe için 'ülkeyi yıllarca geriye götürdü' saptaması yapılır. Tüm engellemelere rağmen 19 yıllık istikrarlı bir dönemde elde edilen olağanüstü başarılar bunun en büyük kanıtı. Türkiye, tarihinde hiç yaşamadığı uzunlukta bir istikrar döneminin içinde. Bu nedenle ihracatta rekorlar kırıyor, bu nedenle savunma sanayimiz bölgemizdeki savaşların kaderini değiştiriyor, bu nedenle sağlık sistemimizi dünyanın gıpta ettiği bir hale getirebiliyoruz.

Bu gerçek millet tarafından da idrak edildi. Türk milleti, bazı gafillerin sandığının aksine çok zeki ve sağduyulu bir millettir. Ona hizmet edeni bilir. 15 Temmuz 2016'da da gerektiğinde, demokrasiyi ve istikbalini koruyabileceğini göstermiştir. Türk milleti o gece, istikbaline kasteden alçak FETÖ'cü ihanet şebekesine karşı savaşarak Türk demokrasisinin rüştünü ispat etmiştir. Türk milleti o gece, ülkemizi müstemleke haline getirip emperyalist efendilerine teslim etmek isteyen ruhu satılmış hainlere, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla gereken dersi vermiştir. Bu vesileyle o gece feraseti ve cesaretiyle vatanımızı savunarak hainlere 'dur' diyen aziz milletimizin asil evlatlarına şükranlarımı sunuyor, şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. Aziz milletimizin Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlu olsun."

"Hukuk dışı yapıların panzehiri hukukun kendisidir"

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu'ndan (TÜRKONFED) yapılan açıklamada ise "Hukuk dışı yapıların panzehiri hukukun kendisidir. Bu doğrultuda hukuk sistemimizi yenilemek ve demokrasimizi demokratikleştirmek, yani bir yaşam tarzı haline getirmek ana hedefimiz olmalıdır. Cumhuriyetimize, demokrasimize ve milletimizin iradesine karşı bir saldırı olan ve toplumsal birliktelik ruhuyla bertaraf edilen 15 Temmuz'un 5'inci yılında, bu uğurda canlarını feda eden askerlerimizi, polislerimizi ve sivil vatandaşlarımızı bir kez daha saygı ve minnetle anıyor, yaralanan vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunarken sağlıklı bir ömür diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Toplumsal ve siyasal değişimlerin hukuk ile desteklenmesi gerektiğine işaret edilen açıklamada, "Bunun için üzerimize düşen sorumlulukları fazlasıyla yerine getirmeye hazır olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Sosyal, laik ve demokratik hukuk devletini yeniden inşa etmiş, hukukun üstünlüğüne inancı artırmış ve güçlü bir toplumsal dönüşümü başarmış bir Türkiye hayaliyle cumhuriyet değerlerini ve evrensel demokratik ilkeleri savunan, ülkemizin birlik ve beraberliği için her zorlukta birlik olabilen tüm vatandaşlarımızın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutluyoruz." değerlendirmesi yapıldı.

"15 Temmuz, birlik ve beraberliğin değerini hepimize bir kez daha derinden hissettirdi"

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu ise 15 Temmuz'un yakın tarihin dönüm noktalarından biri olduğunu vurgulayarak, "15 Temmuz'un 5'inci yıl dönümünde, darbe girişimine karşı mücadele verirken yaşamını yitiren demokrasi şehitlerimizi bir kez daha saygı ve rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Ülkemizin bütün kesimlerinin Cumhuriyetimizi, demokrasimizi savunduğu 15 Temmuz, birlik ve beraberliğin değerini hepimize bir kez daha derinden hissettirdi. Demokrasi mücadelesinden güçlenerek çıkan toplum olarak, bundan sonra da her türlü engeli el ele vererek aşacağına inancımız tamdır. Toplum olarak her alanda kararlı, sabırlı ve disiplinli bir şekilde çalışarak üstümüze düşen sorumluluğu yerine getirmeli, daha güçlü ve gelişmiş bir Türkiye için değer yaratmaya devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu