Sivil toplum kuruluşlarına 'Tehlikeli Maddelere Müdahale' eğitimi verildi

Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Yönetimi Müdürlüğü (AFAD) eğitmenleri tarafından, sivil toplum kuruluşlarına yönelik Tehlikeli Maddelere Müdahale (HAZMAT) eğitimi gerçekleştirildi.

Eğitime; Anadolu Üniversitesi Arama Kurtarma (AUSAR), Odunpazarı Arama Kurtarma (OBAK) ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Arama Kurtarma Birimi (AKUB) ekipleri katıldı. AFAD eğitmenleri, katılımcılara tehlikeli maddelere nasıl müdahale edileceğini detaylı bir şekilde anlattı. Tehlikeli maddelerin tanınması, olay yeri güvenliği ve koruyucu ekipman kullanımı konuları uygulamalı olarak ele alındı. - ESKİŞEHİR

