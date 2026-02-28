Haberler

Sivil toplum kuruluşlarına 'Tehlikeli Maddelere Müdahale' eğitimi verildi

Sivil toplum kuruluşlarına 'Tehlikeli Maddelere Müdahale' eğitimi verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Yönetimi Müdürlüğü (AFAD) eğitmenleri tarafından, sivil toplum kuruluşlarına yönelik Tehlikeli Maddelere Müdahale (HAZMAT) eğitimi gerçekleştirildi.

Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Yönetimi Müdürlüğü (AFAD) eğitmenleri tarafından, sivil toplum kuruluşlarına yönelik Tehlikeli Maddelere Müdahale (HAZMAT) eğitimi gerçekleştirildi.

Eğitime; Anadolu Üniversitesi Arama Kurtarma (AUSAR), Odunpazarı Arama Kurtarma (OBAK) ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Arama Kurtarma Birimi (AKUB) ekipleri katıldı. AFAD eğitmenleri, katılımcılara tehlikeli maddelere nasıl müdahale edileceğini detaylı bir şekilde anlattı. Tehlikeli maddelerin tanınması, olay yeri güvenliği ve koruyucu ekipman kullanımı konuları uygulamalı olarak ele alındı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD ve İsrail, İran'a saldırı başlattı! Tahran'da çok sayıda patlama

İran'a saldırı başladı! Tahran'da çok sayıda patlama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlçeyi ayağa kaldıran olay! Müftülük izin vermedi, çocuklar camiden çıkarıldı

Müftülük izin vermedi, çocuklar bu soğukta camiden çıkarıldı
Önüne geleni yeniyor! Farioli'nin Porto'sunu tutabilene aşk olsun

Bu adamı kim durduracak? Önüne geleni ezip geçiyor
Pereira'dan Fenerbahçe'nin yıldızına bomba soru: Kontratın ne durumda?

Fenerbahçe'nin yıldızına bomba soru: Kontratın ne durumda?
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gözaltına alındı

Tanju Özcan gözaltına alındı! Suçlama hayli vahim
İlçeyi ayağa kaldıran olay! Müftülük izin vermedi, çocuklar camiden çıkarıldı

Müftülük izin vermedi, çocuklar bu soğukta camiden çıkarıldı
Binlerce kez simüle edildi! Yapay zekadan olay Galatasaray-Liverpool tahmini

Yapay zekadan olay Galatasaray-Liverpool tahmini
Yolcuyu önce uyardı sonra peş peşe yumrukladı! Herkesin dikkatini tek bir şey çekti

Önce uyardı sonra peş peşe yumrukladı! Tek bir şey dikkat çekti