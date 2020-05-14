Sivil toplum kuruluşları da denetlemeye destek veriyor DÜZCE (İHA) – Korona virüs ile mücadele kapsamında Düzce'nin giriş çıkışlarında kurulan kontrol noktalarında ki çalışmalara Sivil toplum kuruluşları da destek vererek, gece gündüz demeden vatandaşların ateşlerini ölçüyor.

DÜZCE (İHA) – Korona virüs ile mücadele kapsamında Düzce'nin giriş çıkışlarında kurulan kontrol noktalarında ki çalışmalara Sivil toplum kuruluşları da destek vererek, gece gündüz demeden vatandaşların ateşlerini ölçüyor.

Korona virüs ile mücadele kapsamında Düzce'nin giriş ve çıkışların kurulan denetleme noktalarında vatandaşların ateşleri ölçülerek denetlemeler devam ediyor. Emniyet ekipleri, jandarma ekipleri ve sağlık ekiplerinin yanı sıra kontrol noktalarında sivil toplum kuruluşları da destek veriyor. Düzce Arama Kurtarma Ekibi, Ulusal Keşif Arama Kurtarma ekibi ile Düzce Afet Gönüllüleri Derneği üyeleri giriş çıkış noktalarında vatandaşların ateşlerini ölçüyor. Gece gündüz demeden kontrol noktasında gönüllü olarak çalışmalarına devam eden sivil toplum kuruluşları, noktanın kapatılacağı güne kadar bölgede bulunacak. - DÜZCE

Kaynak: İHA