Sivil toplum kuruluşları, AB'den Afgan sığınmacıları ülkelerine geri göndermeyi durdurmasını istedi
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Sivil toplum kuruluşları, AB'den Afgan sığınmacıları ülkelerine geri göndermeyi durdurmasını istedi

Sivil toplum kuruluşları, AB'den Afgan sığınmacıları ülkelerine geri göndermeyi durdurmasını istedi
Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel

Yaklaşık 30 sivil toplum kuruluşu, Avrupa Birliğinden (AB), Afgan göçmenleri ülkelerine geri gönderme sürecini durdurmasını talep etti.

Yaklaşık 30 sivil toplum kuruluşu, Avrupa Birliğinden (AB), Afgan göçmenleri ülkelerine geri gönderme sürecini durdurmasını talep etti.

Aralarında Fransız Terre d'Asile'in de bulunduğu 30 kadar sivil toplum kuruluşu, yayımladıkları ortak açıklamada, Afganistan'daki güvenlik durumunun insanların hayatlarını tehlikeye atmadan ülkelerine dönmesine izin vermediğini vurguladı.

Afganistan hükümetinin ülkedeki AB delegelerine ve AB ülkelerinin büyükelçiliklerine gönderdiği mektupta Afgan mültecilerin geri gönderilmesini 8 Ekim'e kadar ertelemesini istediği hatırlatılan açıklamada, bazı Avrupa ülkelerinin buna uyduğu ancak bazılarının uymadığı kaydedildi.

Avrupa ülkelerinden Afganistan'a sınır dışı operasyonlarını ivedilikle durdurması çağrısı yapılan açıklamada, Avrupa Komisyonundan da üye ülkelere bu yönde tavsiyelerde bulunması, Frontex'ten Afganistan'a dönüş operasyonlarında kullanılacak charter uçuşlarına yönelik iş birliğini askıya alması talep edildi.

Açıklamada, AB'nin Afganistan'da gittikçe kötüleşen durum karşısında seyirci kalmaması, kapsamlı bir barış sürecini destekleyerek 20 yılın kazanımlarını korumayı öncelemesi istendi.

Afganistan'da Taliban mayıs ayının son haftasında başlattığı saldırılarla Özbekistan ve Tacikistan sınırındaki ilçelerin tamamına yakınını ele geçirdi.

EUROSTAT verilerine göre, 2020'de AB'de sığınma talebinden bulunan 416 bin 600 mültecinin yüzde 10,6'sı Afganlardan oluşuyor. AB'deki sığınmacılar arasında en büyük grubu yüzde 15,2 ile Suriyeliler oluşturuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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