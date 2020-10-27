"Sivil Toplum Buluşmaları" etkinliğinin ikincisi Gaziantep'te gerçekleştirildi
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"Sivil Toplum Buluşmaları" etkinliğinin ikincisi Gaziantep'te gerçekleştirildi

27.10.2020 16:27 | Son Güncelleme: 27.10.2020 16:27

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen "Sivil Toplum Buluşmaları" etkinliğinin ikincisi Gaziantep'te yapıldı.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen "Sivil Toplum Buluşmaları" etkinliğinin ikincisi Gaziantep'te yapıldı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Cumhurbaşkanlığınca finanse edilen ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Yasal Çerçeve ve Kapasite Geliştirme Projesi" kapsamındaki "Sivil Toplum Buluşmaları Gaziantep" etkinliğinde yaptığı konuşmada, sivil toplum kuruluşlarının varlığını önemsediklerini belirtti.

Gaziantep'in sivil toplum kuruluşlarının potansiyelini bildiklerini aktaran Gül, bu anlamda eğitimin, istişare etmenin de ihtiyacını her zaman hissettiklerini dile getirdi.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürü Erkan Kılıç da Türkiye'de son 17 yılda demokratikleşme ve sivilleşme alanında yapılan reformların yanı sıra Dernekler Dairesi Başkanlığı ve Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğüne geçiş sürecini ve sonrasında hayata geçirilen çalışmaları anlattı.

Kılıç, daha sonra "Yasal Çerçeve ve Kapasite Geliştirme Projesi"nin kapsam ve faaliyetlerini aktardı.

Gaziantep İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Özbey Tan ise yerelde kamu-sivil toplum ilişkisin önemine değinerek, özellikle son yıllarda hızla artan başarılı iş birliklerinin olduğunu belirtti.

Program, "Sosyal girişimcilik", "Sivil topluma yönelik finansman kaynakları", "Dijital araçlar ve uygulamalar", "Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan proje destekleri ve sivil toplum mevzuatı konularında yapılan sunumlarla devam edildi.

Ayrıca programda "Kamu-Sivil Toplum İş Birliğinin Genel Yapısı" ve Avrupa'dan iyi uygulama örnekleri incelendi ve çeşitli atölye çalışmaları yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz

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