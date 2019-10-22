Sivil Toplum Buluşmaları başladı

22.10.2019 11:58

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce sivil toplum kuruluşlarının (STK) kapasitesini artırmak ve kamuyla iş birliğini geliştirmek, sivil toplum stratejisine katkı sağlamak amacıyla "Sivil Toplum Buluşmaları"nın ilki yapıldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İller İdaresi Genel Müdürlüğü Konferans Salonu'nda dün düzenlenen Sivil Toplum Buluşmaları, 50 STK ve 50 kamu temsilcisinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Program, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürü Erkan Kılıç'ın açılış konuşmalarıyla başladı.

Programın sabah oturumunda Türkiye'de Dernekler Hukuku ile gönüllülük, iletişim, uluslararası fon kaynakları konularında bilgilendirme sunumları yapıldı. Daha sonra STK'lerin görüş ve önerileri alındı.

Sivil Toplum Buluşmaları, 26 Kasım'a kadar devam edecek.

Kaynak: AA