Sivil polise yakalanan korsan taksici 'Yaktın beni' diye ağladı
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Sivil polise yakalanan korsan taksici 'Yaktın beni' diye ağladı

Sivil polise yakalanan korsan taksici 'Yaktın beni' diye ağladı
Demirören Haber Ajansı / Can Çelik - Haberler | Güncel

ADANA'da korsan taksicilik yapan Sefa S., (66) sarı renkli otomobiline müşteri gibi binen sivil polis tarafından suçüstü yakalandı.

ADANA'da korsan taksicilik yapan Sefa S., (66) sarı renkli otomobiline müşteri gibi binen sivil polis tarafından suçüstü yakalandı. Sivil polise 'Beni yaktın' diye ağlayan Sefa S.'ye 8 bin 816 lira idari para cezası kesilirken, otomobili de 60 gün trafikten menedildi.

Polis, kent merkezinde Sefa S.'nin 01 DMS 87 plakalı sarı renkli otomobili ile korsan taksicilik yaptığı ihbarını aldı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheliyi suçüstü yakalamak için operasyon düzenledi. Sivil bir polis memuru Seyhan ilçesi Saydam Caddesi'nde bekleyen Sefa S.'nin aracına müşteri olarak bindi ve Yüreğir Otogarı'na gitmek istediğini söyledi. 2'si sivil, 4 ekiple takip edilen Sefa S., otogara geldiğinde müşteri sandığı polisten 25 TL ücret talep etti. Kimliğini gösteren polis memuru, Sefa S.'ye 'Korsan taksicilik' suçundan işlem yapılacağını söyledi. Otomobilden indirilen Sefa S., gözyaşlarına boğuldu. Müşteri gibi aracına binen polise, 'Beni yaktın' diyen Sefa S.'ye toplam 8 bin 816 TL para cezası kesildi. Ayrıca 60 gün trafikten menedilen otomobil, çekici ile Trafik Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.


Sivil polise yakalanan korsan taksici 'Yaktın beni' diye ağladı
Sivil polise yakalanan korsan taksici 'Yaktın beni' diye ağladı
Sivil polise yakalanan korsan taksici 'Yaktın beni' diye ağladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Can Çelik

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