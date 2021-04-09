ŞANLIURFA SİVİL POLİS OLDUĞU İDDİA EDİLEN KİŞİ, 'YOL VERME' TARTIŞMASINDA 2 KİŞİYİ DARBETTİ; O ANLAR KAMERADA

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ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, sivil polis olduğu ileri sürülen ve elinde telsiz olan kişi, trafikte kendisine yol vermediğini iddia ettiği otomobilin önünü kesti.

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, sivil polis olduğu ileri sürülen ve elinde telsiz olan kişi, trafikte kendisine yol vermediğini iddia ettiği otomobilin önünü kesti. Çıkan arbedede sivil polis, tartıştığı sürücü ile yanındaki kişiyi darbetti. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde emniyete ait hafif ticari araçla ilerleyen ve sivil polis olduğu ileri sürülen kişi, önünde ilerleyen otomobili geçmek istedi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen otomobilin sürücüsü, araca yol vermedi. Hafif ticari aracın sürücüsü, önüne geçip, durdurduğu otomobilin sürücüsü ve yanındaki kişi ile tartışmaya başladı. Çıkan tartışma sonrası otomobilin sürücüsünü tartaklayan kişi, ardından araçtan inen yanındaki kişiyi de darbetti. Elinde telsiz olan ve sivil polis olduğu öne sürülen kişi, arbedeyi sonlandırmak isteyen yaşlı bir kadına ise tepki gösterdi. Yaşanan bu olay çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından çekilen görüntüleri yayımlayarak, "Görüntüler Şanlıurfa Akçakale'den. Sivil polis olduğu iddia edilen şahıs, vatandaşı darp ediyor, kötü muamelede bulunuyor. Sebebi her ne olursa olsun devletin polisi, yurttaşa bu şekilde davranmaz. Umarım gereken yapılır" paylaşımında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı